Este viernes inicia proceso de demolición de primeras cuatro casas en sector El Olivar en Viña del Mar

22 may. 2026 - 09:46 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes comenzará el proceso de demolición de casas en el sector de El Olivar, en la ciudad de Viña del Mar, tras la orden emitida desde el ministerio de Vivienda por las fallas estructurales detectadas en los inmuebles, que fueron entregados en el marco del proceso de reconstrucción tras el megaincendio de 2024.

Según lo informado, existe un universo de 56 viviendas que serían demolidas. Durante esta jornada, sin embargo, se intervendrán solo cuatro de ellas ubicadas en los sectores 1 y 3 de El Olivar.

Demoliciones cuentan con el permiso de las familias

El proceso no ha estado exento de cuestionamientos. Entre las críticas, se ha planteado que las demoliciones no contarían con permisos. También surgieron dudas respecto de la empresa encargada de ejecutar los trabajos.

Las autoridades sostienen que las viviendas no tenían recepción final, por lo que no sería necesaria una autorización desde la municipalidad. Además, el procedimiento cuenta con el consentimiento de las familias.

"Están burlando la ley"

En medio de la controversia, representantes ligados a la Constructora San Sebastián Ltda., empresa que estuvo detrás del levantamiento de las obras, criticaron la medida adoptada por el Ministerio.

Jaime Barrientos, abogado de la compañía, emplazó al ministro Iván Poduje por "imputar, acusar y cuestionar a una empresa con 20 años de trayectoria y con 40 mil soluciones habitacionales construidas sin ningún fundamento".

El profesional aseguró que los informes técnicos "que están citados en los actos administrativos que dicen relación con Constructora San Sebastián, en ninguna parte dan cuenta de la necesidad de demoler".

Barrientos afirmó que desde la cartera de Vivienda "están burlando la ley". "Es un verdadero, diría yo, fraude a la ley, intentando, a través de adjudicación de contratos en los que incluyen desarmar marcas, justificar o encubrir una demolición", agregó.