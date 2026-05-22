Turbazo en San Miguel: Dueño de casa repele asalto y mata un delincuente y deja heridos a otros tres

22 may. 2026 - 00:48 hrs.

¿Qué pasó?

Un violento intento de robo de tipo "turbazo" ocurrió durante la noche de este jueves en un domicilio de la comuna de San Miguel, hecho que terminó con un delincuente fallecido y varios heridos a bala luego de que el dueño de casa repeliera el ataque.

Según detalló el municipio de San Miguel, cerca de las 21:19 horas la Central de Comunicaciones recibió una alerta radial por disparos en la intersección de calle Gaspar Banda con Arcángel.

Delincuentes heridos tras el asalto

Al llegar al lugar, vecinos señalaron que varios sujetos se mantenían al interior de un inmueble.

En el antejardín de la vivienda se encontraba un menor de edad tendido en el suelo sin responder a estímulos, además de otros tres sujetos, aparentemente menores, quienes presentaban lesiones por impactos balísticos en distintas partes del cuerpo.

Asimismo, residentes del sector indicaron que un quinto individuo habría escapado por los techos de viviendas colindantes.

Debido a la gravedad de la situación, se solicitó la presencia de personal de emergencia para atender a los lesionados. Posteriormente, salió desde el interior del domicilio el propietario del inmueble, quien aseguró haber sido víctima de un intento de robo. Tanto él como su hijo mantenían heridas de bala.

De acuerdo con la información entregada por la Municipalidad de San Miguel, el dueño de casa presentaba un corte en la zona frontal de la cabeza, una lesión cortante en la mano izquierda y un impacto balístico en el antebrazo derecho. Su hijo, en tanto, mantenía una lesión a bala en la zona lumbar.

Posteriormente, personal médico realizó las primeras atenciones y coordinó la llegada de equipos de salud y Carabineros.

Dueño de casa repelió el ataque a tiros

Tras controlar la situación, la víctima relató que mientras se encontraba sentado en el living de su vivienda, cerca de seis sujetos ingresaron violentamente al domicilio, intimidándolo y agrediéndolo con un arma de fabricación artesanal adaptada para disparos tipo UZI.

Según el relato, dos de los individuos subieron al segundo piso mientras el resto registraba distintas dependencias del inmueble. En medio del asalto, uno de los antisociales le sustrajo un revólver que portaba en su cintura.

El propietario aseguró que aprovechó una distracción para extraer un segundo revólver que mantenía oculto en un sillón, efectuando disparos contra los sujetos y provocando heridas a varios de ellos mientras intentaban huir hacia el antejardín.

Posteriormente, uno de los delincuentes —presuntamente quien había sustraído el primer arma— comenzó a disparar hacia el interior de la vivienda, hiriendo tanto al dueño de casa como a su hijo. Frente a esto, la víctima volvió a disparar en defensa propia, logrando repeler el ataque.

Como resultado del enfrentamiento, cuatro sujetos quedaron lesionados en el antejardín del inmueble, mientras un quinto escapó por los techos de viviendas cercanas.

Más tarde, personal SAMU trasladó a tres de los heridos a distintos centros asistenciales. Uno de ellos fue derivado al Hospital Barros Luco Trudeau y otros dos al Hospital Exequiel González Cortés. Un cuarto involucrado permaneció en el lugar y fue declarado fallecido por personal médico.

Carabineros trasladó a los detenidos

Durante el procedimiento fueron detenidas cinco personas adicionales, ya que el automóvil habría sido vinculado a diversos robos cometidos en distintas comunas.

Entre los detenidos se encontraban tres mujeres, incluida una menor de edad, además de dos hombres, entre ellos un adolescente de 15 años.

Finalmente, personal policial trasladó a los cinco detenidos hasta la 12ª Comisaría de San Miguel.