Cancillería por chilenos que participaban de flotilla que iba a Gaza: "Fueron deportados en vuelos con destino a Estambul"

21 may. 2026 - 11:00 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este jueves, el Ministerio de Relaciones Exteriores se refirió a la situación de los ciudadanos chilenos que formaban parte de la flotilla con destino a Gaza.

Los cerca de 430 tripulantes que viajaban en unas 50 embarcaciones —entre ellos cuatro chilenos— fueron interceptados el pasado lunes por el ejército israelí en el mar Mediterráneo, al oeste de Chipre.

1 ¿Qué significa estar en el 80% más bajo del Registro Social de Hogares?: Conoce los factores que influyen en el cálculo 2 Descuentos de $100 por litro: Conoce las 16 comunas con descuento en bencina este jueves 21 de mayo 3 Descuentos de hasta $6 mil en gas: Caja de compensación lanza beneficio para pensionados 4 ¿Tienes dinero sin cobrar en BancoEstado? Ingresa tu RUT y revisa 5 Durará hasta siete horas: Anuncian corte de luz para este feriado del 21 de mayo en sectores de cinco comunas de la RM Lo más visto

Comunicado de Cancillería

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de un comunicado, se refirió a la situación actual de los chilenos.

"El Consulado de Chile en Tel Aviv tomó contacto con los cuatro chilenos que participaron en la flotilla Sumud Gaza, quienes fueron deportados en vuelos con destino a Estambul, junto al resto de las personas detenidas", dice el texto.

[sgteNota][id]1003[/id][idArt]522636[/idArt][/sgteNota]

Asimismo, la Cancillería informó que se encuentran en contacto permanente con sus familiares para informar sobre su situación y serán recibidos por la cónsul de Chile en Ankara, “quien les brindará la asistencia que se requiera".

Israel expulsó a todos los integrantes de la flotilla

Por su parte, la Cancillería de Israel anunció este jueves que deportó a todos los activistas extranjeros de la flotilla para Gaza capturados esta semana por las fuerzas israelíes en aguas internacionales, tras la indignación internacional por el trato que recibieron durante su detención.