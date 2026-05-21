Cancillería por chilenos que participaban de flotilla que iba a Gaza: "Fueron deportados en vuelos con destino a Estambul"
- Por Francisca Mieres
¿Qué pasó?
Durante la mañana de este jueves, el Ministerio de Relaciones Exteriores se refirió a la situación de los ciudadanos chilenos que formaban parte de la flotilla con destino a Gaza.
Los cerca de 430 tripulantes que viajaban en unas 50 embarcaciones —entre ellos cuatro chilenos— fueron interceptados el pasado lunes por el ejército israelí en el mar Mediterráneo, al oeste de Chipre.
Comunicado de Cancillería
El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de un comunicado, se refirió a la situación actual de los chilenos.
"El Consulado de Chile en Tel Aviv tomó contacto con los cuatro chilenos que participaron en la flotilla Sumud Gaza, quienes fueron deportados en vuelos con destino a Estambul, junto al resto de las personas detenidas", dice el texto.
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Asimismo, la Cancillería informó que se encuentran en contacto permanente con sus familiares para informar sobre su situación y serán recibidos por la cónsul de Chile en Ankara, “quien les brindará la asistencia que se requiera".
Israel expulsó a todos los integrantes de la flotilla
Por su parte, la Cancillería de Israel anunció este jueves que deportó a todos los activistas extranjeros de la flotilla para Gaza capturados esta semana por las fuerzas israelíes en aguas internacionales, tras la indignación internacional por el trato que recibieron durante su detención.
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