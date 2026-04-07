Tiroteo frente a consulado de Israel en Estambul deja un atacante abatido y dos heridos

07 abr. 2026 - 08:23 hrs.

¿Qué pasó?

Un violento tiroteo se registró este martes frente al consulado de Israel en Estambul, Turquía, dejando a un atacante abatido, otros dos heridos y al menos dos policías con lesiones leves.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de la sede diplomática, donde se desplegó un amplio operativo policial tras el intercambio de disparos.

Atacantes fueron repelidos por la policía

De acuerdo con información de la agencia AFP, uno de los agresores murió en el lugar, mientras que otros dos resultaron heridos tras el enfrentamiento con las fuerzas de seguridad.

El ministro del Interior turco, Mustafá Ciftçi, detalló que los atacantes llegaron en un vehículo desde la ciudad de Izmit y estarían "vinculados a una organización que instrumentaliza la religión".

Según reportes preliminares, los sujetos portaban armas de largo alcance, vestían ropa de camuflaje y llevaban mochilas al momento del tiroteo.

Policías heridos y consulado sin personal

Durante el procedimiento, dos funcionarios policiales resultaron con heridas leves y fueron trasladados a centros asistenciales.

En tanto, se informó que no había diplomáticos israelíes en el lugar al momento del intercambio de disparos, ya que las legaciones del país fueron evacuadas en la región tras el ataque de Hamás en octubre de 2023.

La fiscalía de Estambul abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar la identidad de los responsables, así como sus posibles vínculos con grupos armados o terroristas.

El hecho se produce en un contexto de alta tensión en Medio Oriente, precisamente a horas de que termine el ultimátum que puso Donald Trump para que Irán abra el estrecho de Ormuz, de lo contrario, "el país entero podría ser eliminado en una noche", advirtió el mandatario estadounidense.

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