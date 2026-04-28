Alerta en el Golfo de Panamá: El "motor" de la vida marina se apaga por el cambio climático

28 abr. 2026 - 10:15 hrs.

El Golfo de Panamá enfrenta una señal de alerta que preocupa a la comunidad científica: el “motor” que sostiene la vida marina en la región podría estar fallando por efecto del cambio climático.

Se trata del afloramiento, un proceso natural que ocurre cada año durante la estación seca, cuando los vientos alisios empujan las aguas superficiales y permiten que aguas profundas, frías y ricas en nutrientes, asciendan a la superficie, reseña Science Daily.

Durante décadas, este fenómeno ha sido esencial para el equilibrio ecológico del área. Gracias a él se sostienen pesquerías altamente productivas, se reduce el impacto del calor sobre los arrecifes de coral y se mantienen temperaturas más frescas en las aguas del Pacífico panameño.

En otras palabras, el afloramiento no solo impulsa la biodiversidad marina, sino también actividades económicas clave para las comunidades costeras de la región.

Pixabay

Un cambio sin precedentes en el Golfo de Panamá

Investigadores del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales documentaron, por primera vez en 2025, que en al menos 40 años de registros este proceso no se produjo. El enfriamiento habitual de las aguas no ocurrió y, en consecuencia, la productividad oceánica disminuyó notablemente, encendiendo las alarmas sobre una alteración en un patrón natural que se consideraba estable y predecible.

La principal hipótesis apunta a una disminución significativa en la intensidad de los vientos alisios, posiblemente vinculada al cambio climático. Este debilitamiento habría impedido el ascenso de aguas profundas, afectando directamente la base de la cadena alimentaria marina.

Aunque aún se requieren más investigaciones para confirmar las causas exactas, los científicos advierten que este tipo de alteraciones puede tener consecuencias profundas y duraderas. El hallazgo también expone la fragilidad de los sistemas de afloramiento tropical, fundamentales pero poco monitoreados en muchas regiones del mundo.

Ante este escenario, los expertos subrayan la urgencia de fortalecer la vigilancia oceánica y mejorar la capacidad de predicción climática, para anticipar y mitigar los impactos sobre los ecosistemas y las economías que dependen de ellos.

Todo sobre Cambio climático