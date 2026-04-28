¿Lloverá este martes en Santiago? Estas son las localidades del país donde caerán precipitaciones esta jornada

28 abr. 2026 - 00:15 hrs.

¿Qué pasó?

Los cielos de la capital se cubrieron completamente durante la tarde del día lunes, lo que, acompañado de temperaturas bajas, hacen preguntarse sobre la posibilidad de lluvias en la Región Metropolitana para este día martes 28 de abril.

¿Lloverá este martes en Santiago?

Pese a las condiciones en el ambiente, el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) para esta jornada indica que Santiago no recibirá precipitaciones en al menos cinco días más.

En concreto, para este martes se espera que la nubosidad de esta madrugada dé paso a un cielo completamente despejado ya entrada la mañana, lo que se mentendría hasta horas de la noche cuando nuevamente ingrese nubosidad parcial.

Según el reporte de la DMC, se espera una mínima de 6° y una máxima de agradables 23°.

¿Dónde lloverá este martes?

Pese a que en la Región Metropolitana no se registrarán lluvias, estas sí estarán presentes este martes desde la región del Ñuble hasta Magallanes.

En la ciudad de Chillán se espera que las precipitaciones comiencen en horas de la noche, luego de un día con cielos cubiertos que registrará una máxima de solo 13°. En el Biobío el panorama será similar, con localidades como Lebu, Los Ángeles o Concepción con lluvias a partir de la tarde y la noche de hoy.

La zona lacustre de La Araucanía registrará lluvias a partir de esta madrugada, mientras que en la ciudad de Temuco, tras una llovizna débil, las precipitaciones se harán sentir con más fuerza a partir de la mañana.

En la región de Los Ríos, las lluvias estarán acompañadas de vientos que podrían alcanzar rachas de hasta 60 km/h, mientras que en Los Lagos se repite esta combinación de vientos y precipitaciones en todas sus principales localidades.

La región de Aysén presentará principalmente lluvia y chubascos débiles en toda su extensión durante la mañana y la tarde, cuestión que empezará desde esta madrugada en su parte sur. Se espera que las extremas en Coyhaique oscilen entre los 4° y 9°.

La región de Magallanes también tendrá lluvias en todas sus capitales provinciales, con extremas de 3° y 8° en la ciudad de Punta Arenas.

Finalmente, en la Isla de Pascua las precipitaciones del lunes continuarán hasta la tarde de hoy, pero por sus características tropicales, la máxima se elevará hasta los 26°.

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