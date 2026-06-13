Concejales de Cabrero terminan a los golpes: Municipalidad emitió comunicado condenando "toda manifestación de violencia"

13 jun. 2026 - 11:02 hrs.

¿Qué pasó?

Dos concejales de la comuna de Cabrero, en la región del Biobío, terminaron a los golpes tras una sesión del Concejo, hecho que quedó grabado y viralizado.

Debido a lo anterior, la municipalidad emitió un comunicado público rechazando tajantemente este acto de violencia.

Los involucrados fueron los concejales Mauricio Rodríguez (Partido Social Cristiano) y Miguel San Martín (Partido Republicano).

Según lo que se aprecia en el video, uno de ellos empujó al otro y luego vinieron cachetazos por parte de ambos, debiendo intervenir el resto de los presentes.

¿Qué dijo la municipalidad?

“La ilustre Municipalidad de Cabrero, encabezada por el alcalde Yusef Sabag Araneda, expresa su más enérgico rechazo a los hechos de violencia registrados durante y posterior a la sesión del Concejo Municipal realizada el día de hoy (viernes)”, parte el escrito subido a sus redes sociales.

Añadió que “condenamos toda manifestación de violencia, ya sea verbal, física o de cualquier otra naturaleza, especialmente cuando esta afecta el normal desarrollo de los espacios democráticos y de representación ciudadana... Los acontecimientos ocurridos son incompatibles con los principios de respeto, diálogo, tolerancia y sana convivencia que deben regir el actuar de las autoridades, funcionarios y vecinos”.

En el mismo comunicado se expuso que “asimismo, se pondrán a disposición de las autoridades e instancias competentes todos los antecedentes que correspondan, con el propósito de que los hechos sean investigados y abordados conforme a la normativa vigente”.

Finalmente, desde el municipio “reiteramos nuestro compromiso con el resguardo de espacios seguros, respetuosos y libres de cualquier tipo de violencia, velando siempre por el bienestar de quienes participan en la vida pública y comunitaria de nuestra comuna”.

Mira la publicación del concejal involucrado