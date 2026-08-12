Cristiano Ronaldo por primera vez comenta una publicación de Messi en Instagram y le deja mensaje tras muerte de su padre

12 ag. 2026 - 13:55 hrs.

Lionel Messi atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida tras la muerte de su padre, Jorge Messi, quien falleció el pasado sábado a los 68 años. El jugador argentino decidió romper el silencio este miércoles y publicó en Instagram un extenso mensaje en el que recordó a su padre y relató parte de los últimos momentos que compartieron.

“Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer”, comenzó Messi en su despedida, donde también reconoció lo difícil que resulta para él imaginar que ya no volverá a verlo ni a conversar con él.

La publicación rápidamente generó reacciones y muestras de apoyo desde distintos lugares del mundo del fútbol. Entre ellas apareció la de Cristiano Ronaldo, quien dejó un mensaje directamente en el posteo de Messi.

El emotivo mensaje que Messi dedicó a su padre

En su publicación, el delantero recordó la relación que mantenía con Jorge y las conversaciones que ambos tenían en torno a su carrera deportiva.

Uno de los aspectos que destacó fue el deseo de su padre de verlo disputar un último Mundial. Messi contó que Jorge le pedía constantemente que jugara la Copa del Mundo y que, días antes del inicio del torneo, su estado de salud había empeorado.

El futbolista también recordó que su madre le decía que su padre podría recuperarse y viajar para acompañarlo durante la competencia. Messi incluso le había prometido que llegarían a la final para que pudiera estar presente.

Según relató, después de cada partido esperaba recibir el mensaje de su padre y fue entonces cuando comenzó a dimensionar la gravedad de su estado. Aun así, aseguró que continuó pensando en avanzar en el torneo para darle tiempo de recuperarse y poder verlo jugar.

“Es muy difícil para mí imaginar que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir”, escribió el capitán argentino en uno de los pasajes más emotivos de su despedida.

La respuesta de Cristiano Ronaldo

Entre los cientos de mensajes que recibió Messi apareció el de Cristiano Ronaldo, una de las figuras con las que el argentino protagonizó durante años una de las mayores rivalidades deportivas de la historia del fútbol.

El portugués escribió directamente en la publicación de Messi: “Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza”.

El mensaje de Ronaldo se produjo este miércoles, apenas horas después de que ambos futbolistas volvieran a coincidir, aunque esta vez fuera de las canchas, en un contexto especialmente personal para cada uno.

Ronaldo recién había contraído matrimonio

La reacción de Cristiano Ronaldo ocurrió además un día después de un acontecimiento importante en su propia vida.

El portugués contrajo matrimonio con Georgina Rodríguez el martes 11 de agosto, en una ceremonia civil privada realizada en Cascais, Portugal. La pareja, que está junta desde 2016, confirmó el enlace a través de sus redes sociales.

En medio de ese momento personal, Ronaldo decidió igualmente dedicar unas palabras públicas a Messi tras la muerte de su padre.

La rivalidad entre ambos marcó buena parte de la historia reciente del fútbol, especialmente durante sus años en Barcelona y Real Madrid. Sin embargo, el mensaje de Ronaldo dejó de lado aquella competencia para expresar su apoyo al argentino y a su familia en medio del duelo.