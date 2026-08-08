Lionel Messi llega a Argentina con su familia para despedir a su padre Jorge tras su muerte

08 ag. 2026 - 20:48 hrs.

¿Qué pasó?

Lionel Messi llegó este sábado a Argentina para despedir a su fallecido padre, Jorge, que murió en la madrugada y dejó al ídolo sin su principal pilar emocional que lo acompañó toda su carrera.

Messi llega a Argentina para despedir a su padre

En un avión privado desde Estados Unidos, el astro argentino llegó a su Rosario natal junto a su pareja, Antonella Roccuzzo, y sus hijos, la mayoría vestidos de negro, constató la agencia AFP en el lugar.

Tras aterrizar a las 20:40 horas locales (19:40 horas en Chile), según autoridades aeroportuarias, Messi subió a una camioneta acompañada por patrulleros policiales.

Jorge Messi será enterrado en un cementerio en Pérez, localidad lindera a su Rosario natal, al norte de Buenos Aires.

Fuera del cementerio había patrulleros policiales y algunos hinchas que se congregaron para mostrar apoyo a su ídolo.

Figura fundamental en la carrera de su hijo

El papá de "La Pulga" falleció el sábado a las 02:00 horas locales (01:00 horas en Chile), informó en un comunicado el Sanatorio Centro, que aclaró que "por respeto a la privacidad de la familia no se brindarán más detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento".

Jorge Messi fue una figura fundamental durante toda la carrera de su hijo. Fue su primer entrenador en los potreros, como se conocen los terrenos baldíos convertidos en canchas precarias, y su único compañero en los duros comienzos en Barcelona, antes de convertirse en su representante y negociar contratos astronómicos.

Era también la persona con la que Leo solía analizar su rendimiento después de cada partido: "Mi viejo me ayudó muchísimo. Es muy crítico conmigo. Eso hizo que siempre yo quiera superarme", dijo el ídolo argentino en una entrevista en 2022 con DirecTV Sports.

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