Muere el padre de Lionel Messi a los 68 años: Información fue entregada por el club Newell's Old Boys

08 ag. 2026 - 09:51 hrs.

¿Qué pasó?

El padre y representante del astro mundial, Lionel Messi, Jorge Messi, murió a sus 68 años en Rosario, su ciudad natal al norte de Buenos Aires, informó este sábado el club donde el capitán argentino jugó de niño.

"El Club Atlético Newell's Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario", publicó en redes sociales la escuadra trasandina.

El padre del astro murió el viernes por la noche en un hospital de la ciudad argentina, según reportaron medios argentinos.

Según publicó el club argentino en la despedida a Jorge Messi, "su acompañamiento constante y su liderazgo detrás de escena fueron fundamentales para respaldar cada paso de Lionel, desde sus inicios en Malvinas hasta la gloria máxima del fútbol mundial. Gracias por enseñarle a amar estos colores".

El hombre de 68 años fue una figura fundamental durante toda la carrera de su hijo. Fue su primer entrenador en los "potreros", como se conocen los terrenos baldíos convertidos en canchas precarias, y su único compañero en los duros comienzos en Barcelona, antes de convertirse en su representante y negociar contratos astronómicos.

Jorge era además la persona con la que el astro elegía discutir su rendimiento después de cada partido: "Mi viejo me ayudó muchísimo. Es muy crítico conmigo. Eso hizo que siempre yo quiera superarme", dijo el ídolo argentino en una entrevista en 2022 con DirecTV Sports.

La Liga Profesional del Fútbol argentino también brindó sus condolencias: "En este duro momento del adiós a Jorge Messi, la comunidad LPF y el fútbol todo lo despiden con amor y abrazan a su familia y seres queridos. ¡Fuerza, Leo!", escribió en X.

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