Temblor se registra en la zona norte del país: Revisa la magnitud del movimiento telúrico
- Por Meganoticias
¿Qué pasó?
La mañana de este sábado, a las 10:20 horas, un temblor de magnitud 4.0 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.Ir a la siguiente nota
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 85 km al noreste de San Pedro de Atacama, región de Antofagasta. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 214 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.