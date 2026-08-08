FAMFEST 2026 comienza este fin de semana con espectáculos gratuitos por el Día de la Niñez

08 ag. 2026 - 11:11 hrs.

¿Qué pasó?

Este fin de semana comienza la 19ª versión del Festival Internacional de Teatro Familiar, FAMFEST 2026, con una serie de actividades gratuitas para disfrutar en familia y celebrar el Día de la Niñez.

Bajo el lema “Sembremos nuevos mundos”, el festival tendrá su inauguración este sábado 8 y domingo 9 de agosto con una triple celebración en Santiago, La Pintana y San Ramón.

La programación se extenderá hasta el 23 de agosto y contará con más de 30 montajes nacionales e internacionales.

FAMFEST 2026

Teatro, acrobacias y marionetas

La primera actividad será este sábado 8 de agosto, a las 16:00 horas, en la Plaza Central del Centro Gabriela Mistral (GAM).

En el lugar se realizarán distintas activaciones familiares y los asistentes podrán disfrutar de “Fauna, una amistad incondicional”, de la compañía OtroArte y dirigida por Francisco Guajardo.

La obra combina acrobacias, danzas aéreas, marionetas de gran formato y música en vivo para contar la historia de Rayén, una niña que recorre el mundo en búsqueda de Choike, su mascota y mejor amigo.

Más de 12 intérpretes participan en el montaje, que busca acercar las artes escénicas a niños, niñas y sus familias.

Una cartelera con obras nacionales e internacionales

Durante sus casi tres semanas de duración, FAMFEST 2026 contará con montajes provenientes de distintas regiones de Chile, incluyendo Valparaíso, Valdivia, Aysén, Concepción y Santiago.

La programación también tendrá presencia internacional con compañías provenientes de Argentina, Brasil, Colombia y Alemania.

Los espectáculos llegarán a distintos espacios culturales de la capital, entre ellos el Teatro Municipal de Santiago, Teatro UC, CEINA y Teatro Camilo Henríquez.

FAMFEST 2026

Además, habrá funciones en comunas como La Pintana, Lampa y San Ramón, junto con actividades programadas en Rapa Nui y Concepción.

Así, el festival busca llevar el teatro familiar a distintos territorios y ofrecer durante agosto una alternativa cultural para que niños, niñas y adultos puedan disfrutar de las artes escénicas.

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