FAMFEST 2026 comienza este fin de semana con espectáculos gratuitos por el Día de la Niñez
- Por Francisca Mieres
¿Qué pasó?
Este fin de semana comienza la 19ª versión del Festival Internacional de Teatro Familiar, FAMFEST 2026, con una serie de actividades gratuitas para disfrutar en familia y celebrar el Día de la Niñez.
Bajo el lema “Sembremos nuevos mundos”, el festival tendrá su inauguración este sábado 8 y domingo 9 de agosto con una triple celebración en Santiago, La Pintana y San Ramón.
La programación se extenderá hasta el 23 de agosto y contará con más de 30 montajes nacionales e internacionales.Ir a la siguiente nota
Teatro, acrobacias y marionetas
La primera actividad será este sábado 8 de agosto, a las 16:00 horas, en la Plaza Central del Centro Gabriela Mistral (GAM).
En el lugar se realizarán distintas activaciones familiares y los asistentes podrán disfrutar de “Fauna, una amistad incondicional”, de la compañía OtroArte y dirigida por Francisco Guajardo.
La obra combina acrobacias, danzas aéreas, marionetas de gran formato y música en vivo para contar la historia de Rayén, una niña que recorre el mundo en búsqueda de Choike, su mascota y mejor amigo.
Más de 12 intérpretes participan en el montaje, que busca acercar las artes escénicas a niños, niñas y sus familias.
Una cartelera con obras nacionales e internacionales
Durante sus casi tres semanas de duración, FAMFEST 2026 contará con montajes provenientes de distintas regiones de Chile, incluyendo Valparaíso, Valdivia, Aysén, Concepción y Santiago.
La programación también tendrá presencia internacional con compañías provenientes de Argentina, Brasil, Colombia y Alemania.
Los espectáculos llegarán a distintos espacios culturales de la capital, entre ellos el Teatro Municipal de Santiago, Teatro UC, CEINA y Teatro Camilo Henríquez.
Además, habrá funciones en comunas como La Pintana, Lampa y San Ramón, junto con actividades programadas en Rapa Nui y Concepción.
Así, el festival busca llevar el teatro familiar a distintos territorios y ofrecer durante agosto una alternativa cultural para que niños, niñas y adultos puedan disfrutar de las artes escénicas.
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