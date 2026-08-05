Día del Niño: Sernac llama a comprar en el comercio formal y despliega fiscalizaciones en centros de entretenimiento

05 ag. 2026 - 04:54 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) entregó recomendaciones previo a la celebración del Día del Niño de este domingo 9 de agosto y recordaron que la Ley del Consumidor establece una serie de derechos respecto a que las empresas deben entregar servicios y productos que no arriesguen la seguridad o salud de los consumidores.

En ese sentido, el Sernac llamó a comprar solo en el comercio establecido para asegurar que se respete el derecho a que los juguetes estén correctamente rotulados, con información clara y en español, la cual debe incluir advertencias e instrucciones para su uso seguro.

Los riesgos del comercio informal y la exigencia a proveedores

Y advirtieron que un juguete que se compra en el comercio informal podría ser falsificado y no contar con las autorizaciones sanitarias correspondientes, ser tóxico, carecer de advertencias básicas de seguridad o contener piezas pequeñas que pongan en riesgo a los niños.

"A las empresas y proveedores les recordamos que la seguridad de los consumidores es una prioridad, especialmente cuando hablamos de la infancia. El mercado debe actuar con la máxima rigurosidad, comercializando únicamente juguetes que cumplan con todas las normativas de seguridad. No son tolerables las prácticas que pongan en riesgo la salud de los niños", señaló la directora nacional (s) del Sernac, Carolina González.

Fiscalización a centros de entretenimiento infantil

Por otro lado, el Sernac se encuentra desplegado a nivel nacional, verificando que los centros de entretención infantil, cuenten con las medidas de seguridad óptimas para el uso de las instalaciones por parte de los niños.

Según detallaron, la acción permitirá verificar si los proveedores disponen de información sobre medidas de seguridad y recomendaciones para evitar riesgos en el uso de los juegos y de la infraestructura en general.

Protocolos de emergencia y personal de supervisión

Asimismo, recalcaron que uno de los factores relevantes es comprobar la presencia y disposición de personal que supervise los juegos y que esté disponible para la asistencia de menores que lo requieran, además de los planes o protocolos de actuación frente a accidentes, entre otros aspectos.

El Sernac reforzó el deber de los proveedores en materia de seguridad, especialmente en servicios donde la salud y la vida de los menores puede estar en riesgo; por fallas en las máquinas, mantenciones o infraestructura.