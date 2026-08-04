Disney on Ice: Así puedes comprar entradas con hasta 30% de descuento

04 ag. 2026 - 17:33 hrs.

El Día del Niño se celebra el primer domingo de agosto y con él llegan las funciones de Disney On Ice en Santiago, una oportunidad concreta para que las familias compartan un espectáculo de nivel internacional en una fecha especialmente pensada para los más pequeños.

La nueva edición reúne sobre el hielo a algunos de los personajes más queridos del universo Disney. Stitch, Mirabel, Anna y Elsa estarán presentes junto a Mickey Mouse, Minnie Mouse y sus clásicos amigos, en una producción que combina coreografías, efectos visuales y vestuarios en un formato de show en vivo que difícilmente se replica en otro tipo de entretenimiento familiar.

El espectáculo está diseñado para todas las edades, desde los más pequeños que recién descubren el universo Disney hasta quienes crecieron con estas historias y hoy las comparten con sus hijos.

Ese alcance generacional es uno de los elementos que distingue a Disney On Ice como experiencia y que explica por qué convoca a familias completas en cada edición.

¿Cuándo son las presentaciones?

Las funciones disponibles son el jueves 6 de agosto a las 19:00 horas y el domingo 9 de agosto a las 11:00, 15:00 y 19:00 horas, en el Movistar Arena de Santiago. Cuatro opciones de horario que permiten organizarse con anticipación y elegir el momento que mejor se adapte a los tiempos de cada familia durante ese fin de semana.

Entradas

En el marco del Día del Niño, el espectáculo ofrece descuentos especiales que hacen la experiencia más accesible. Los clientes de Banco Falabella pueden acceder a un 30% de descuento, mientras que el público general tiene disponible una rebaja del 20% sobre el valor de las entradas, que parten desde los $13.600.

Las entradas están disponibles a través de Punto Ticket, plataforma donde se puede revisar la disponibilidad por función y seleccionar los asientos con anticipación. Dado que se trata de las últimas funciones de la temporada en Santiago y coinciden con el Día del Niño, la recomendación es no postergar la compra para evitar quedarse sin lugar.

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