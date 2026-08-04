¿Quiéres trabajar en JetSMART? Revisa las vacantes disponibles y cómo postular
- Por Vicente Guzmán
La aerolínea low cost JetSMART anunció diversas ofertas laborales disponibles para trabajar en Chile y el extranjero, ya sea para volar como para cumplir funciones administrativas y operativas.
La empresa busca incorporar trabajadores para desempeñarse principalmente en Santiago, abarcando desde puestos profesionales y jefaturas hasta prácticas profesionales y personal de cabina.
¿Cuáles son las ofertas laborales de JetSMART?
Entre los avisos de trabajo publicados por la compañía se encuentran las siguientes vacantes:
- Capitán
- Primer Oficial
- Tripulante de Cabina
- Jefe PMO Finanzas
- Gerente Estándares y Aeropuertos Internacionales
- Encargado SOC CCO
- Gerente de Compras
- HR Business Partner
- Ejecutivo de Roles
- Jefe legal
- Analista Sr Automatización y Eficiencia
- Jefe Charters
- Gerente de Control Financiero y Contabilidad Técnica
- Analista de Compras
- Jefe Auditoría Interna IT
- Ejecutivo MOC
La compañía también tiene algunas prácticas laborales de marketing. La gran mayoría de las ofertas disponibles son para trabajar en Santiago, aunque también se incluyen ciudades como Buenos Aires (Argentina) y Medellín (Colombia).
¿Cómo postular a los trabajos en JetSMART?
Para revisar el detalle de cada puesto, los requisitos específicos y enviar los antecedentes para postular, los interesados deben acceder a la sección de ofertas laborales de JetSMART (pincha aquí).
Para postular, debes crear una cuenta en la plataforma de JetsMart con tus datos personales y, adicionalmente, deberás contar con tu CV.
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