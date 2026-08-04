¿Quiéres trabajar en JetSMART? Revisa las vacantes disponibles y cómo postular

04 ag. 2026 - 18:00 hrs.

La aerolínea low cost JetSMART anunció diversas ofertas laborales disponibles para trabajar en Chile y el extranjero, ya sea para volar como para cumplir funciones administrativas y operativas.

La empresa busca incorporar trabajadores para desempeñarse principalmente en Santiago, abarcando desde puestos profesionales y jefaturas hasta prácticas profesionales y personal de cabina.

¿Cuáles son las ofertas laborales de JetSMART?

Entre los avisos de trabajo publicados por la compañía se encuentran las siguientes vacantes:

Capitán

Primer Oficial

Tripulante de Cabina

Jefe PMO Finanzas

Gerente Estándares y Aeropuertos Internacionales

Encargado SOC CCO

Gerente de Compras

HR Business Partner

Ejecutivo de Roles

Jefe legal

Analista Sr Automatización y Eficiencia

Jefe Charters

Gerente de Control Financiero y Contabilidad Técnica

Analista de Compras

Jefe Auditoría Interna IT

Ejecutivo MOC

La compañía también tiene algunas prácticas laborales de marketing. La gran mayoría de las ofertas disponibles son para trabajar en Santiago, aunque también se incluyen ciudades como Buenos Aires (Argentina) y Medellín (Colombia).

¿Cómo postular a los trabajos en JetSMART?

Para revisar el detalle de cada puesto, los requisitos específicos y enviar los antecedentes para postular, los interesados deben acceder a la sección de ofertas laborales de JetSMART (pincha aquí).

Para postular, debes crear una cuenta en la plataforma de JetsMart con tus datos personales y, adicionalmente, deberás contar con tu CV.

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