Bonos disponibles para mujeres en agosto: Revisa los montos y requisitos

04 ag. 2026 - 10:00 hrs.

El Estado de Chile cuenta con una amplia oferta de subsidios y transferencias directas diseñadas para apoyar la autonomía económica, el cuidado familiar y el bienestar de las mujeres.

En agosto de 2026, diversos beneficios estatales se encuentran con procesos de pago abiertos o postulación vigente a través del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), el Instituto de Previsión Social (IPS) y la Red de Protección Social.

A continuación, te detallamos los principales bonos disponibles para mujeres en Chile durante este mes.

Bono al Trabajo de la Mujer (BTM)

El Bono al Trabajo de la Mujer es un beneficio en dinero enfocado en mejorar los ingresos de las trabajadoras dependientes e independientes y fomentar su incorporación al mercado laboral formal.

Requisitos : Tener entre 25 y 59 años con 11 meses de edad, pertenecer al 40% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH) y mantener sus cotizaciones al día.

: Tener entre 25 y 59 años con 11 meses de edad, pertenecer al 40% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH) y mantener sus cotizaciones al día. Relevancia en agosto : Este mes es clave para el BTM, ya que el Sence ejecuta el pago anual del beneficio (correspondiente a las rentas del año calendario anterior), además de los habituales anticipos mensuales.

: Este mes es clave para el BTM, ya que el Sence ejecuta el pago anual del beneficio (correspondiente a las rentas del año calendario anterior), además de los habituales anticipos mensuales. Monto: Puede alcanzar un valor máximo anual en torno a los $678.000 o pagos mensuales proporcionales según el tramo de renta bruta.

Bono por Hijo

Este aporte estatal busca incrementar el monto de la pensión de la mujer mediante una bonificación por cada hijo nacido vivo o adoptado.

Requisitos : Tener 65 años o más, residir en el territorio chileno por un periodo de al menos 20 años (continuos o discontinuos) y estar afiliada a una AFP o ser beneficiaria de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

: Tener 65 años o más, residir en el territorio chileno por un periodo de al menos 20 años (continuos o discontinuos) y estar afiliada a una AFP o ser beneficiaria de la Pensión Garantizada Universal (PGU). Monto : El bono genera rentabilidad desde el nacimiento del hijo y equivale al 10% de 1,5 salarios mínimos mensuales vigentes a la fecha de nacimiento. Para nacimientos recientes, el cálculo se efectúa sobre el sueldo mínimo fijado por ley.

: El bono genera rentabilidad desde el nacimiento del hijo y equivale al 10% de 1,5 salarios mínimos mensuales vigentes a la fecha de nacimiento. Para nacimientos recientes, el cálculo se efectúa sobre el sueldo mínimo fijado por ley. Cobro: Se paga de manera conjunta con la pensión mensual una vez que la beneficiaria cumple la edad legal de jubilación.

Bono de Protección (conocido como Bono Dueña de Casa)

Es un beneficio mensual no postulable entregado por un periodo de 24 meses a las familias participantes del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades. Se paga de manera prioritaria a las mujeres del hogar.

Requisitos : Haber aceptado la invitación a participar en alguno de los programas de Chile Seguridades y Oportunidades (Familia, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos) y haber firmado la Carta de Compromiso.

: Haber aceptado la invitación a participar en alguno de los programas de Chile Seguridades y Oportunidades (Familia, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos) y haber firmado la Carta de Compromiso. Orden de prioridad: Se otorga en primer lugar a madres con hijos menores de edad o personas con discapacidad, jefas de hogar o dueñas de casa.

Los montos son los siguientes:

Primeros 6 meses : $24.523 mensuales.

: $24.523 mensuales. Mes 7 al 12 : $18.664 mensuales.

: $18.664 mensuales. Mes 13 al 18 : $12.832 mensuales.

: $12.832 mensuales. Mes 19 al 24: $22.007 mensuales.

Asignación Maternal

Aporte económico dirigido a trabajadoras embarazadas o trabajadores cuyas cónyuges se encuentren en periodo de gestación.

Requisitos : Tener un contrato laboral dependiente o cotizar de forma independiente, acreditando el embarazo a partir del quinto mes de gestación mediante certificado médico emitido por el servicio de salud.

: Tener un contrato laboral dependiente o cotizar de forma independiente, acreditando el embarazo a partir del quinto mes de gestación mediante certificado médico emitido por el servicio de salud. Monto: El beneficio es retroactivo, pagándose por los nueve meses de gestación. La suma mensual varía según el tramo de ingreso mensual de la trabajadora.

Subsidio Familiar (SUF)

Dirigido a madres o jefas de hogar que no cuentan con previsión social ni ingresos suficientes para la mantención de sus cargas familiares (menores de 18 años o personas con discapacidad)

Requisitos : Estar inscrita en el Registro Social de Hogares y pertenecer al 60% de menores ingresos.

: Estar inscrita en el Registro Social de Hogares y pertenecer al 60% de menores ingresos. Monto: Entrega un aporte mensual por cada carga o causante inscrita, además de otorgar acceso a prestaciones médicas gratuitas en el sistema público.

¿Cómo consultar y postular a estos beneficios?

Para verificar la fecha de pago o consultar si cumple con los requisitos de cada bono, las usuarias pueden ingresar al sitio oficial de ChileAtiende (chileatiende.gob.cl) o a la plataforma de la Red de Protección Social introduciendo su RUT y ClaveÚnica.

En el caso específico del Bono al Trabajo de la Mujer, la revisión de pagos se realiza directamente en la plataforma web de Sence (sence.gob.cl).

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