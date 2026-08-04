"Necesito un traje nuevo": Coronel Valverde venderá su ropa de novio tras bajar casi 60 kilos

04 ag. 2026 - 10:48 hrs.

Bajar casi 60 kilos trae grandes ventajas, pero también algunos problemas: nada del clóset queda bien. Eso es exactamente lo que le ocurrió al comediante Marcelo "Coronel" Valverde, quien deberá comprarse un nuevo traje de novio para renovar sus votos matrimoniales con su esposa Carolina.

El humorista se casó a fines de 2023, cuando pesaba 130 kilos, pero, tras operarse hace cerca de dos años, hoy pesa 72 kilos, por lo que no le queda otra opción que vender su exclusivo traje de matrimonio.

Una prenda de lujo

En conversación con Las Últimas Noticias, Valverde recordó que para su matrimonio en Arica tuvo que mandar a confeccionar la vestimenta a su medida en la sastrería rockera La Pulguera, al no encontrar opciones en el comercio tradicional.

"En ese momento era talla 58 o 60 y pesaba 130 kilos. Me costó como 900.000 pesos porque... es harta tela, jajajá. Es de lino, porque era para usarse en Arica, en verano", relató el comediante sobre el vestuario que lució en la ceremonia oficiada por su amigo Luis Slimming.

¿Se vende o se subasta?

Con la idea fija de realizar la renovación de votos a fines de este mes, Valverde intentó buscar una solución en su clóset, pero se dio cuenta rápidamente de que era imposible. "Fui a ver y ahí dije: 'No, necesito un traje nuevo'. Hoy peso 72 kilos. Pensé en arreglarlo, pero es mucho y, al final, sería destruir el traje".

La decisión fue venderlo por cerca de la mitad de su valor original, aunque dejó la puerta abierta a otras alternativas: "Yo pensaba venderlo en la mitad de lo que me costó a mí, unos 500.000 pesos, pero si aparecen muchos interesados, quizás haga una subasta", sinceró.

Anillos reciclados y fotos nuevas

El drástico cambio de peso no solo afectó a la ropa. La pareja también tuvo que solucionar el problema de sus argollas de matrimonio. "Los anillos los tuvimos que hacer de nuevo, porque nos quedaban grandes, nos sobraba mucho, así que dijimos: 'Hagámoslos con la talla que tenemos ahora'. Reutilizamos el oro, así que van a salir los dos anillos... una pulsera, una cadena y una lámpara, jajajá", bromeó el humorista.

La nueva ceremonia se planifica como una reunión pequeña y sin fiesta masiva. La motivación principal de ambos es actualizar el recuerdo de sus fotos matrimoniales. "Nos pasa que vemos las fotos del matrimonio y decimos: 'Estamos tan cambiados', entonces queremos renovar los votos para hacer una ceremonia nueva con trajes nuevos y sacar fotos nuevas", cerró.

Todo sobre Famosos chilenos