EXCLUSIVO | ¿Dónde está el límite de la defensa? El caso que complica al abogado de Monsalve

03 ag. 2026 - 21:46 hrs.

¿Qué pasó?

Mientras el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago emitió una alerta internacional para dar con el paradero del ciudadano uruguayo Fernando Nicolás Silva Tagliabué, en paralelo Mega Investiga accedió a mensajes, declaraciones y documentos inéditos que permiten reconstruir el rol que habría desempeñado este hombre tras iniciar una relación con la denunciante del exsubsecretario del Interior y los contactos que posteriormente estableció con el entorno de la defensa de Manuel Monsalve.

Los antecedentes, incorporados a la carpeta investigativa, revelan una secuencia que comienza con episodios de violencia intrafamiliar, continúa con amenazas, grabaciones realizadas sin conocimiento de la víctima y culmina con un intento por comercializar ese material, además de gestiones para contactar al abogado defensor de Monsalve.

En esta arista, el defensor público Víctor Providel mantiene la calidad de imputado. El Ministerio Público indaga si su actuación pudo exceder los límites del ejercicio legítimo de la defensa penal.

Un encuentro que terminó en una causa penal

De acuerdo con los antecedentes reunidos por la Fiscalía Centro Norte, la denunciante de Manuel Monsalve conoció al ciudadano uruguayo Fernando Nicolás Silva el 21 de febrero de 2025, poco más de cuatro meses después de haber denunciado por violación al entonces subsecretario del Interior.

Lo que inicialmente fue una relación personal rápidamente derivó en un escenario de extrema violencia, según el testimonio entregado por la mujer ante el Ministerio Público.

En su declaración, la víctima relató que uno de los primeros episodios ocurrió cuando Silva la arrastró fuera de un local comercial.

“…me arrastró hacia afuera del local, a la calle, en ese momento como él me llevaba arrastrando y yo sin control total de mis pies para caminar, pisé con el pie doblado, lastimándome el pie”.

Las agresiones escalaron rápidamente

Según su declaración, en otra oportunidad Silva ingresó por el balcón del departamento donde ella dormía, la tomó del pelo, intentó estrangularla y posteriormente regresó portando un cuchillo.

“…intentó ahorcarme… fue a la cocina a buscar un cuchillo y volvió a la pieza con el cuchillo y me dijo que me iba a matar”.

La víctima agregó que fue golpeada reiteradamente y que incluso llegó a pensar que sería asesinada.

“…yo me quedé en el piso sin ninguna reacción… estaba esperando que me matara nomás”.

Un amplio prontuario en Sudamérica

La investigación describe a Fernando Nicolás Silva como un ciudadano uruguayo de 35 años con un extenso historial delictual.

Según la carpeta investigativa, registra antecedentes por hurtos en hoteles en Uruguay, Bolivia, Brasil, Perú y Argentina.

En Chile, en cambio, no existe constancia de un ingreso regular al país, por lo que hasta ahora no hay certeza sobre la fecha en que cruzó la frontera.

Sin embargo, los investigadores lograron establecer que desde el 9 de marzo de 2025 comenzó a registrar imágenes de forma clandestina de la denunciante de Monsalve mientras convivía con ella.

En paralelo, realizaba búsquedas relacionadas con el caso Monsalve y enviaba mensajes intimidatorios.

“Y te voy a cagar la vida”, “Vas a ver” y “Como vos me dejaste te voy a tratar de dejar”, escribió en conversaciones incorporadas a la investigación.

La mujer también declaró que comenzó a recibir amenazas tanto ella como sus padres.

Según su testimonio, Silva le advirtió que, de haber sido denunciado antes, “los tres” habrían terminado muertos dentro del departamento.

Robos, amenazas y el uso del caso Monsalve

Además de las agresiones físicas, la investigación sostiene que Silva sustrajo diversas especies desde el domicilio de la denunciante, entre ellas dinero en efectivo, tarjetas bancarias y una cadena de oro.

Los mensajes contenidos en la carpeta muestran que continuó amenazándola incluso después.

“Yo te voy a hundir” y “Voy hasta contactar a la familia del viejo y te voy a hundir”, escribió.

Fue en ese contexto cuando comenzó a utilizar el caso Monsalve como una forma adicional de intimidación.

La víctima declaró que Silva le comentó que dos asesores del exsubsecretario se le habían acercado para obtener información sobre ella.

“…yo me quedé asombrada, con rabia, porque tenía la impresión de que me estaban siguiendo”.

La mujer aseguró que, desde entonces, comenzó a sospechar que algo ocurría y que Silva escondía constantemente su teléfono celular.

Grabaciones clandestinas y el intento de venderlas

Con el avance de la investigación, la denunciante descubrió que había sido grabada prácticamente desde el inicio de la relación.

“…de ahí nos enteramos que él siempre grabó desde que llegó a mi casa, no entiendo el motivo, pero siempre grabó”.

Los mensajes incorporados a la carpeta muestran además que Silva utilizó esas grabaciones para amenazarla.

“Y yo tengo videos que te comprometen. Y mucho”, escribió.

La investigación también estableció que el 29 de abril de 2025 Silva intentó contactar directamente a un canal de televisión.

“Hola buenas tardes. Con quién puedo hablar encargado de las entrevistas. Es por un tema que les puede interesar mucho. Tiene que ver con el caso Monsalve”, escribió.

Para los investigadores, ese contacto constituye uno de los primeros indicios de un intento por ofrecer el material audiovisual obtenido sin autorización.

El nexo con el abogado de Monsalve

Uno de los aspectos más sensibles de esta investigación dice relación con los contactos establecidos entre el ciudadano uruguayo y el entorno del abogado defensor de Manuel Monsalve.

Según la carpeta investigativa, Silva recurrió a un amigo, Maximiliano Sepúlveda, para conseguir una reunión con Víctor Providel.

Los mensajes recuperados por la PDI muestran que Silva pidió expresamente ubicar al abogado.

“A ver déjame ver quién es el abogado”, respondió Sepúlveda.

“Pídele una reunión a ver si nos pesca”

Posteriormente, Sepúlveda contactó directamente a Providel mediante WhatsApp.

La conversación comenzó el 28 de abril de 2025. “Max, estoy preparando un juicio, así que podemos hablar ahora si quieres”, escribió el defensor.

La llamada que siguió a ese intercambio, según la investigación, se prolongó durante 24 minutos y 59 segundos.

El contacto de una periodista

Al día siguiente continuaron las conversaciones. Fue entonces cuando Providel ofreció entregar el contacto de una periodista.

“Hay una periodista que ha trabajado en causas grandes y tiene experiencia en TV, tal vez pueda ayudar a orientar al muchacho”, escribió.

Tras recibir una respuesta afirmativa de Sepúlveda, Providel contestó: “Voy a tratar de ubicarla”.

Posteriormente le envió el contacto. En los mensajes posteriores, Sepúlveda preguntó si debía decir que el número había sido proporcionado por Providel.

La respuesta del abogado fue categórica: “No, ella no me conoce y yo no la conozco. Lo conseguiste no más”.

“Nuestro corresponsal”

La comunicación entre ambos no terminó ahí. La investigación establece que Silva viajó posteriormente al norte del país.

El 15 de mayo, Providel volvió a escribirle a Sepúlveda. “Hola Max. ¿Hemos tenido noticias de nuestro corresponsal en el Norte?”, preguntó.

Días después, Sepúlveda respondió que Silva ya estaba nuevamente en Santiago y que había aceptado sostener una reunión.

Providel contestó: “Hoy es un día muy complejo… aceptamos la reunión. Te llamo en la tarde”.

Esos mensajes forman hoy parte de la evidencia reunida por la Fiscalía.

La posición de la Defensoría Penal Pública

Consultada por Mega Investiga, la jefa de la Unidad de Estudios de la Defensoría Penal Pública Metropolitana Norte, Sandra Haro, evitó pronunciarse respecto de los hechos específicos investigados.

Explicó que existe una investigación penal en curso y sostuvo que un defensor público tiene la obligación de investigar todos los antecedentes que puedan favorecer a su representado.

Al mismo tiempo confirmó que Víctor Providel mantiene el respaldo institucional y continúa ejerciendo la defensa de Manuel Monsalve, ya que no existe ninguna resolución que haya dispuesto su reemplazo.

Providel continúa como imputado

La representación de la denunciante sostiene desde un comienzo que el abogado habría cooperado con Fernando Nicolás Silva con el propósito de desacreditar públicamente a la víctima.

Por estos hechos, este lunes fue presentada una querella en contra de Fernando Nicolás Silva y Maximiliano Sepúlveda.

Respecto de Víctor Providel, el fiscal José Morales evitó confirmar su calidad procesal, pero sí aclaró que hay más de un imputado en la causa.

El abogado fue citado a declarar por el Ministerio Público, pero hizo uso de su derecho a guardar silencio.

La Fiscalía continúa desarrollando diligencias para determinar si su actuación configuró o no algún ilícito penal.

Mega Investiga intentó obtener la versión del defensor, incluso buscándolo personalmente, pero no fue posible obtener una declaración.

Así, mientras Fernando Nicolás Silva permanece prófugo con una alerta internacional vigente, la investigación sigue avanzando para establecer hasta dónde llegaron los contactos entre el ciudadano uruguayo y el entorno de la defensa del exsubsecretario Manuel Monsalve, una arista que abre interrogantes sobre los límites del ejercicio de la defensa penal y que continúa bajo análisis del Ministerio Público.