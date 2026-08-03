Sube a 6.125 la cifra de fallecidos por el doble terremoto en Venezuela: Aún hay cerca de 1.400 desaparecidos

03 ag. 2026 - 21:00 hrs.

¿Qué pasó?

La cifra de fallecidos por el doble sismo que afectó a Venezuela el pasado 24 de junio aumentó a 6.125, según el balance oficial entregado este lunes por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. El reporte anterior, difundido el 24 de julio, contabilizaba 5.546 víctimas fatales.

Los terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, tuvieron como zona más afectada al estado de La Guaira, vecino de Caracas, donde colapsaron al menos 190 edificios. De acuerdo con el gobernador José Alejandro Terán, aún hay cerca de 1.400 personas desaparecidas, mientras decenas de familias continúan su búsqueda.

Miles de damnificados siguen sin hogar

Además de las construcciones que se derrumbaron, las autoridades informaron que 6.433 edificaciones fueron declaradas de alto riesgo para ser habitadas y 9.866 viviendas quedaron con uso restringido. Como consecuencia, muchas familias permanecen en refugios temporales o fueron acogidas por familiares y amigos.

La semana pasada el gobierno inició demoliciones controladas de inmuebles con riesgo de colapso, mientras que casi 24.000 damnificados continúan viviendo en campamentos habilitados en Caracas y La Guaira.

Gobierno impulsa nueva ley de arriendos

Para enfrentar la demanda habitacional generada por la emergencia, el Parlamento aprobó una nueva ley de arrendamiento destinada a aumentar la oferta de viviendas en alquiler.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, afirmó que la normativa permitirá relaciones de "ganar-ganar" entre propietarios y arrendatarios, poniendo fin a una legislación que, según el gobierno, desincentivó el mercado de alquiler durante las últimas dos décadas.

Además, anunció que la administración prevé entregar unas 4.000 viviendas antes de fin de año y ofrecer financiamiento para que las familias afectadas por los terremotos puedan acceder a una nueva vivienda.