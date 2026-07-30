Futbolista Lucas Trejo reaparece con desgarradora carta tras perder a su familia en el terremoto de Venezuela

30 jul. 2026 - 15:52 hrs.

¿Qué pasó?

A un mes del devastador terremoto que afectó a Venezuela, el futbolista argentino Lucas Trejo volvió a aparecer públicamente con un emotivo mensaje en redes sociales. El deportista compartió una estremecedora reflexión tras la tragedia que le arrebató a su esposa y a sus dos hijos, quienes fallecieron luego del colapso de un edificio.

La publicación marca su primera reflexión extensa desde el desastre. En ella, Trejo recordó los dramáticos momentos que vivió buscando a su familia entre los escombros y agradeció el apoyo que recibió durante los días más difíciles.

La desgarradora carta de Lucas Trejo

Cabe recordar que, tras el terremoto, el futbolista realizó un desesperado llamado en redes sociales para conocer el paradero de sus familiares.

Sin embargo, 72 horas después debió participar en las labores de remoción de escombros de un edificio derrumbado, donde confirmó la muerte de su esposa y de sus dos hijos.

“Hace un mes atrás me tocaba vivir el peor momento de mi vida, lo único que me aterraba, perder a mi familia. Me toco buscar en un edificio derrumbado completamente a mi esposa y mis dos hijos, sabiendo que ya estaban sin vida… no había nada que me aterrara mas en mi existencia”, escribió al inicio de su publicación.

Luego agregó: “Pero decidi hacerlo desde la Fe, creyendo que podían estar vivos, por eso esta imagen, cuando comenzó el tercer día decidí juntarlos y orar por un milagro. Así elijo vivir, por Fe, aun en las peores circunstancias”.

El deportista también dedicó palabras de agradecimiento a quienes lo acompañaron durante las primeras horas posteriores al terremoto.

“Gracias a todos los que estuvieron a mi lado en esas primeras 72 hs. Cada uno de ustedes tienen nombres propios y me acuerdo muy bien de quiénes fueron, sin dudas, Dios los envió para arroparme y sostenerme. Créanme que sin ustedes no hubiera podido soportar tanto dolor. Nunca me dejaron solo, nunca estuve solo, de verdad gracias”, expresó.

Finalmente, Trejo aseguró que continuará el propósito que comenzó junto a su familia en Venezuela. “Como familia nos sembramos en esa tierra para que las personas conozcan de Cristo y hoy les puedo decir: La vida de ellos no va ser en vano. Lo que comenzamos junto a mi esposa Yanina y mis hijos Aaron y Ainhoa, se va a continuar, porque el propósito de Dios en esa nación se va cumplir! Nos vemos pronto Venezuela”, concluyó.