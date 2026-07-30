Seguro de Cesantía: ¿Cómo puedo revisar mi saldo?

30 jul. 2026 - 16:00 hrs.

Perder el trabajo genera incertidumbre, especialmente por el impacto que tiene en el presupuesto familiar. En ese escenario, el Seguro de Cesantía se convierte en una de las principales ayudas disponibles para quienes quedan sin empleo.

Este beneficio es administrado por la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) y entrega apoyo económico a trabajadores que ya no cuentan con su fuente laboral, ya sea por una causa voluntaria o involuntaria.

El fondo se financia con un aporte mensual equivalente al 3% de las remuneraciones imponibles. Ese dinero se acumula en una cuenta individual y puede retirarse mediante giros mensuales cuando la persona queda cesante.

¿Cómo puedo conocer mi saldo del seguro de cesantía?

Para conocer tu saldo, debes realizar el siguiente procedimiento:

Ingresa al sitio web de AFC y dirígete a la Sucursal Virtual de Afiliados.

Una vez allí, tienes dos opciones: acceder por Clave Única o clave de AFC.

Una vez dentro, podrás ver tu saldo directamente en la portada de tu cuenta.

¿Quiénes pueden acceder al Seguro de Cesantía?

Para acceder al Seguro de Cesantía, debes cumplir los siguientes requisitos:

Ser mayor de 18 años.

Tener contrato regido por el Código del Trabajo, por el Estatuto de Asistentes de la Educación Pública o corresponder a trabajador de casa particular.

Estar afiliado a AFC.

Si el contrato comenzó desde el 2 de octubre de 2002, la afiliación es automática. Si comenzó antes de esa fecha, puede afiliarse voluntariamente.

¿Quiénes no pueden acceder al Seguro de Cesantía?

Por ley, no están cubiertos:

Trabajadoras del sector público.

Integrantes de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública.

Independientes.

Menores de 18 años.

Personas con contrato de aprendizaje.

Personas pensionadas, salvo las excepciones permitidas por la ley, como invalidez parcial transitoria o quienes continúan trabajando como trabajador de casa particular.

También se excluyen personas que participan como socias mayoritarias o igualitarias y administran o representan a la empresa que informan como empleadora.

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