Temblor se percibe en la zona norte: Revisa la magnitud y el epicentro del sismo

30 jul. 2026 - 17:08 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este jueves se registró un sismo de magnitud 4,0 en San Antonio de los Cobres, en la provincia de Salta, Argentina, cuando el reloj marcaba las 16:48 horas.

Pese a que el temblor se registró en la localidad argentina, el movimiento telúrico alcanzó a ser percibido en Chile, siendo informado por Sismología.

¿Dónde fue el epicentro?

Según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 70 kilómetros al oeste de San Antonio de los Cobres, a 155 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.