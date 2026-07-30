Muere Glen Hansard, ganador del Oscar por "Falling Slowly", tras accidente de motocicleta en Irlanda

30 jul. 2026 - 17:27 hrs.

El músico y actor irlandés Glen Hansard, reconocido por ganar el Premio Oscar a la Mejor Canción Original por Falling Slowly, falleció este miércoles a los 56 años en un accidente de motocicleta ocurrido en Dublín, Irlanda.

La noticia fue confirmada a través de la cuenta oficial del artista en Instagram, donde su entorno informó el deceso y pidió respeto por la privacidad de su familia y seres queridos mientras enfrentan este difícil momento.

"Con el corazón roto anunciamos el fallecimiento de Glen Hansard en las primeras horas de esta mañana. Todavía estamos lidiando con el impacto de todo esto, por lo que pedimos amablemente que se respete la privacidad de la familia, colegas y amigos de Glen en este momento difícil", señala el comunicado.

¿Quién fue Glen Hansard?

Pese a su relativamente corta trayectoria, Hansard fue uno de los principales impulsores del resurgimiento del folk rock irlandés. Lideró la banda The Frames y posteriormente desarrolló una exitosa carrera como solista, convirtiéndose en una figura influyente para una nueva generación de músicos irlandeses.

Muchos lo recuerdan por haber ganado el Oscar en 2008, junto a la cantautora Markéta Irglová, gracias a la canción "Falling Slowly", perteneciente a la película "Once", cinta en la que también actuó como protagonista. Su debut en el cine había ocurrido años antes, en 1991, cuando integró el elenco principal de "The Commitments".

¿Cómo ocurrió el accidente?

Según informó la BBC, el accidente ocurrió en Lower Road, en la localidad de Lucan, al oeste de Dublín. El hecho fue reportado a los servicios de emergencia poco antes de las 4:30 de la madrugada, hora local.

De acuerdo con el medio británico, el accidente no involucró a otros vehículos.

Además de su legado musical, Hansard era ampliamente reconocido por su trabajo solidario. El artista, quien deja un hijo de tres años, apoyaba diversas organizaciones benéficas dedicadas a personas en situación de calle y, desde 2010, encabezaba un tradicional concierto gratuito en las calles de Dublín durante la víspera de Navidad, actividad en la que participaron figuras como Bono, Sinéad O'Connor y Shane MacGowan.

La muerte del músico generó múltiples reacciones. El primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, lamentó su fallecimiento y destacó que fue "un músico y actor talentoso que hizo una contribución significativa al panorama cultural de Irlanda durante muchos años".

Por su parte, la cuenta oficial de U2 compartió un video de Bono y The Edge interpretando una canción junto a Hansard, acompañado por un emotivo mensaje del vocalista.

"Él realmente era quien pensabas que era. Nunca podía pasar junto a una persona sin hogar sin comprobar que estuviera bien... El escenario era una separación que él no reconocía. De todos los grandes y grandiosos recintos en los que él y The Frames tocaron, se notaba que la calle era su lugar favorito para actuar (...) Que descanses en la paz que diste a tantos", escribió Bono.