Otra infracción de Naya Fácil al volante: Nuevamente se grabó con celular en mano mientras conducía por Santiago

30 jul. 2026 - 14:21 hrs.

Como ya es costumbre, Naya Fácil volvió a estar en el centro de la polémica y otra vez por su irresponsable conducta al volante. Ahora, la influencer se grabó con su celular mientras conducía por Santiago, generando fuertes críticas en redes sociales.

El nuevo episodio ocurrió a pocos días del otro escándalo que protagonizó, en el que se le veía en su Cybertruck circulando a más de 200 kilómetros por hora en una carretera capitalina, pese a que la velocidad máxima permitida era de 120 km/h.

Se grabó conduciendo

La creadora de contenido compartió varias historias de Instagram desde su Tesla, usando su celular al mismo tiempo que manejaba por las calles de la ciudad.

En los registros se ve cómo claramente Naya sostiene con su mano derecha el teléfono y lo ubica en distintos ángulos para grabarse de manera frontal, mientras el vehículo está en movimiento.

Fueron un total de 12 los videos los que publicó, en donde habló de las duras críticas que ha recibido por su actuar en estas últimas semanas y relató parte de sus actividades durante la jornada.

La situación podría traerle consecuencias legales, ya que la manipulación del teléfono mientras se conduce está prohibida por la denominada Ley No Chat. Esta infracción es considerada gravísima y contempla multas de 1,5 a 3 UTM (entre $80 mil y $160 mil), además de la suspensión de la licencia.

"Soy adicta al celular"

El caso volvió a llamar la atención porque no es la primera vez que la influencer enfrenta cuestionamientos por este tipo de acciones. Incluso, meses atrás, la ONG No Chat presentó denuncias por situaciones similares protagonizadas por ella.

En aquella oportunidad, Naya Fácil reconoció la falta y se refirió al tema con una particular confesión: "Sé que está mal lo que hago y todo, de manejar y estar en el celu, y lo entiendo, pero yo soy adicta al celular, es difícil dejarlo (…) al final, todo en la vida se soluciona con abogados y dinero”.

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