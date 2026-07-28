Naya Fácil arremete contra Claudio Bravo tras ser insultada por video viral: "Que les diga a sus colegas futbolistas..."

28 jul. 2026 - 14:13 hrs.

Un inesperado cruce de declaraciones encendió las redes sociales durante las últimas horas, luego de que dos conocidos rostros se enfrentaran por una polémica protagonizada por uno de ellos.

El conflicto tuvo como protagonistas a Claudio Bravo y Naya Fácil, luego de que el ex capitán de La Roja reaccionara al video viral donde la influencer aparece manejando a 211 km/h.

¿Qué dijo Claudio Bravo sobre Naya Fácil?

El exarquero no dejó pasar la situación y se sumó a las críticas que recibió la creadora de contenido por la peligrosa maniobra al volante.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), Bravo lanzó un duro comentario contra Naya Fácil: "Tarada". La frase fue capturada por usuarios de la plataforma antes de que el exfutbolista decidiera eliminarla.

La influencer, en tanto, reconoció su error y aseguró que asumirá las consecuencias de lo ocurrido. Sin embargo, también decidió responder al comentario del histórico jugador chileno.

"Bien callado se queda el famoso capitán"

Como es costumbre en Naya, utilizó sus historias de Instagram para contraatacar. En primer lugar, compartió un pantallazo en el que se ve el insulto de Bravo.

Luego escribió: "Que les diga a sus colegas futbolistas, porque varios de ellos han sido vistos a exceso de velocidad en sus deportivos, y bien callado se queda el famoso capitán cuando se trata de sus colegas".

Instagram Naya Fácil

La discusión sumó un nuevo capítulo cuando Aaron Collao, pareja de la influencer, publicó un mensaje que muchos interpretaron como una respuesta dirigida al exseleccionado nacional.

"Tratar mal a una mujer, sea quien sea, deja mucho que desear y espero que, al igual que juzgas a alguien, lo hayas hecho con tus excompañeros de selección que incluso mataron a una persona", señaló.

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