"Es de alto riesgo": Gianella Marengo impacta al revelar su primer embarazo a los 39 años

28 jul. 2026 - 15:17 hrs.

Gianella Marengo, una de las figuras más recordadas de programas juveniles, se encuentra pasando por uno de los momentos más especiales de su vida: anunció que se encuentra esperando a su primer hijo, a sus casi 40 años de edad.

Si bien Gianella reconoció que la noticia fue "inesperada", se mostró emocionada por esta etapa, aunque también afirmó que se trata de un "embarazo de alto riesgo".

"Fue una noticia completamente inesperada"

A través de Instagram, la exparticipante de programas como Calle 7 y Yingo explicó: "Hay momentos en la vida que uno decide guardar en silencio, proteger y vivir muy de cerca del corazón, hasta sentir que llegó el momento de compartirlos".

"Hoy con muchísima emoción, quiero contarles que estoy embarazada. La verdad es que fue una noticia completamente inesperada, de esas que llegan a cambiarte la vida de un segundo para otro. Y aunque al principio todo fue sorpresa, hoy solo sentimos una inmensa felicidad y una profunda gratitud por este regalo que la vida nos puso en el camino", agregó Marengo.

Luego, sinceró: "También ha sido un proceso de mucho cuidado. Por mi edad y por la presencia de miomas, este es un embarazo de alto riesgo, por lo que requiere especial atención y seguimiento médico. Cada control y cada ecografía han estado llenos de prudencia, esperanza y mucho amor".

"Quienes me conocen saben que siempre he elegido mantener mi vida sentimental lejos de la exposición. Y de verdad aprovecho este momento para agradecerlo desde lo más profundo de mi corazón, considerando que hay muchas personas que, sabiendo esto, siempre respetaron mis límites y la decisión que había tomado de nunca exponerlo. Créanme que lo atesoro con el alma", siguió contando Gianella.

Sobre su relación de pareja, la exintegrante de programas juveniles recalcó: "Nunca he hablado públicamente de mi relación y espero que eso se siga respetando, porque creo que hay vínculos que merecen crecer en calma y resguardados (tarde, pero por fin aprendí). Por eso quería ser yo quien les compartiera esta noticia. Lo hago con el corazón lleno de emoción".

"Detrás de esta noticia hay una familia, un embarazo que requiere cuidados especiales y un ser que hoy es, sin duda, lo más importante para nosotros", enfatizó Gianella Marengo.

Por último, Gianella agradeció los mensajes de cariño de sus seguidores en redes sociales.

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