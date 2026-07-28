Claudio Bravo estalla contra Naya Fácil tras video viral conduciendo a más de 200 km/h

28 jul. 2026 - 09:04 hrs.

El excapitán de La Roja, Claudio Bravo, quedó en el centro de la conversación tras lanzar un duro comentario contra la influencer Naya Fácil, quien generó una ola de críticas luego de publicar un video en el que aparece conduciendo su Cybertruck de Tesla a 211 km/h.

El registro provocó una inmediata reacción en redes sociales, donde cientos de usuarios cuestionaron el actuar de la creadora de contenido por el riesgo que implicaba conducir a esa velocidad. La polémica se suma a otros episodios protagonizados por la influencer durante las últimas semanas.

¿Qué dijo Claudio Bravo?

Entre quienes reaccionaron estuvo Claudio Bravo. El histórico arquero nacional utilizó su cuenta en X (antes Twitter) para comentar una de las publicaciones en las que se difundió el video.

"¡Tarada!", escribió el exseleccionado nacional. Sin embargo, minutos más tarde eliminó el mensaje de su cuenta personal.

Redes sociales

Las disculpas de Naya Fácil

Tras la controversia, Naya Fácil publicó una serie de historias en su cuenta de Instagram para ofrecer disculpas por lo ocurrido y reconocer que actuó de manera irresponsable.

"Estoy súper arrepentida de haber cometido este acto irresponsable, así que les pido disculpas a mi Facilines. Sé que soy una persona influenciadora en redes sociales, que soy también pública. Es un acto que no voy a volver a hacer y, afortunadamente, no pasó algo más grave, por lo tanto tengo que asumir las consecuencias de esta situación", aclaró.

La influencer también explicó que quiso probar el modo de alta velocidad de su vehículo y reconoció que fue un error.

"Me siento tan mensa por haber hecho esto, porque mi auto trae un modo que es rápido y quise probarlo. Fue un acto irresponsable que no se puede volver a cometer. Estoy dispuesta a asumir las consecuencias, responder por esto y colaborar en todo lo que venga", aseguró.

Finalmente, reiteró su arrepentimiento y sostuvo que espera aprender de lo ocurrido. "Uno debe aprender a reconocer sus errores. Estoy súper arrepentida", concluyó.

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