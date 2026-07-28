Muere Lucy López Cruz a los 96 años: Fue la primera mujer medallista chilena en unos Juegos Panamericanos

28 jul. 2026 - 09:34 hrs.

¿Qué pasó?

A los 96 años falleció Lucy López Cruz, destacada exatleta chilena y primera mujer medallista de nuestro país en unos Juegos Panamericanos. Su partida ocurrió la tarde del lunes 27 de julio en su domicilio de Providencia, rodeada de sus hijos, nietos y demás familiares.

Nacida en Santiago el 18 de julio de 1930, López compitió en Salto Alto y formó parte de la selección chilena en los Primeros Juegos Panamericanos de Buenos Aires 1951, certamen en el que obtuvo la medalla de plata en su especialidad, convirtiéndose en la primera mujer chilena en subir a un podio panamericano.

También fue preseleccionada para los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952, aunque ese mismo año contrajo matrimonio.

Una vida dedicada al deporte

Además de su carrera como deportista, López se tituló como profesora de educación física en la Universidad de Chile en 1966 y ejerció como docente de atletismo durante dos décadas en el Instituto de Educación Física de esa casa de estudios, entre 1973 y 1994, formando a miles de profesionales. También fue entrenadora en los colegios Universitaria Salvador y Villa María Academy, además del Club Atlético Santiago, semillero de numerosas seleccionadas nacionales.

Su vínculo con el deporte también fue familiar: era hija de Erasmo López Pérez, seleccionado chileno de básquetbol y organizador del primer Sudamericano de esa disciplina en Chile, en 1931. Estuvo casada con Sergio Restovic Luksic, también basquetbolista de la selección nacional, con quien tuvo cuatro hijos, nueve nietos y siete bisnietos.

El pebetero de Santiago 2023

Uno de los hitos más recordados de su trayectoria ocurrió en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, cuando fue la primera persona en inscribirse como voluntaria del evento y participó como integrante del Comité de Disciplina de atletismo.

Por su historia como primera medallista panamericana y su aporte como docente, fue elegida para encender el pebetero en la ceremonia inaugural del Estadio Nacional, junto a los medallistas de oro del tenis Nicolás Massú y Fernando González.

A lo largo de su trayectoria, López recibió múltiples reconocimientos, entre ellos el Premio 100 Líderes Mayores en 2023 y distinciones del Círculo de Periodistas Deportivos como Mejor Antigua Deportista (2010) y Trayectoria Deportiva (2023).

Sus restos son velados en la Parroquia Santa Gemita de Ñuñoa hasta este miércoles 29, día en que se realizará el funeral.