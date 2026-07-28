Segundo factor de autenticación de ClaveÚnica: Así puedes activar la "segunda llave" que te protege de fraudes

28 jul. 2026 - 10:30 hrs.

La ClaveÚnica incorporó una nueva medida de seguridad para reforzar la protección de la identidad digital de los usuarios. Se trata del Segundo Factor de Autenticación (2FA), una herramienta voluntaria que añade una capa extra de seguridad al momento de iniciar sesión y ayuda a evitar accesos no autorizados.

Con este sistema, aunque un tercero conozca tu RUT y contraseña, no podrá ingresar a tu cuenta ni realizar trámites a tu nombre sin tener acceso a tu teléfono, ya que será necesario ingresar un código temporal generado por una aplicación de autenticación.

El mecanismo funciona de manera similar al utilizado por aplicaciones bancarias y busca reducir el riesgo de fraudes y suplantación de identidad en los servicios digitales del Estado.

¿Cómo activar el segundo factor de autenticación de ClaveÚnica?

Si deseas habilitar esta nueva medida de seguridad, debes seguir estos pasos:

Ingresa al sitio oficial de ClaveÚnica (en este enlace) e inicia sesión con tu RUT y contraseña. Entra a la sección "Seguridad". Haz clic en "Configurar aplicación". Escanea el código QR con una aplicación de autenticación instalada en tu celular. Se recomienda utilizar Google Authenticator, Microsoft Authenticator o Proton Authenticator. Si no puedes escanear el código QR, también puedes copiar y pegar la clave de configuración directamente en la aplicación. Finalmente, ingresa el código de verificación generado por la aplicación para completar la vinculación.

¿Es obligatorio activar el segundo factor?

No. La activación del segundo factor de autenticación es completamente voluntaria, aunque las autoridades recomiendan habilitarlo para aumentar la seguridad de la cuenta.

Esta nueva función se suma al sistema de verificación mediante correo electrónico que ya se utiliza en algunos trámites considerados más sensibles y forma parte de las medidas para fortalecer la seguridad de los servicios digitales del Estado.

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