El "truco" otra vez: El Eurotrip del diputado Hotuiti Teao en semana distrital y el cambio al reglamento que duerme en la Cámara

28 jul. 2026 - 10:59 hrs.

En medio de la emergencia climática que ha afectado al país, los parlamentarios aprovecharon esta semana distrital para viajar a sus respectivas regiones y monitorear en terreno las consecuencias del sistema frontal.

Sin embargo, hay quienes optaron por destinar esta semana a otras actividades. Tal es el caso del diputado por el 7° distrito de Valparaíso, Hotuiti Teao (Ind.), quien avisó a la presidencia de la Cámara que se ausentaría del país entre 16 de julio y el 2 de agosto, es decir, en plena semana distrital.

Según quedó consignado en el permiso solicitado a la Cámara, el diputado viajaría entre esos días a Francia e Inglaterra, sin dar justificaciones al respecto. Mega Investiga consultó al parlamentario, sin embargo, al cierre de esta nota, aún no había respuesta.

El viaje llega apenas 10 días después de que el propio diputado solicitara autorización para viajar entre el 27 de junio y el 5 de julio de 2026, esta vez para dirigirse a Estados Unidos. Aquella semana también era distrital, es decir, estaba destinada para que los parlamentarios fueran a sus respectivos distritos.

Así, durante el mes de julio el parlamentario Teao asistió apenas 10 días a sus labores en el Congreso. Sin embargo, los descuentos a su dieta serán mínimos, pues estos solo se aplican cuando hay sesiones de sala.

No es primera vez que el diputado figura entre los parlamentarios que viajan en semanas distritales. Ya había sido mencionado en otros reportajes de Mega Investiga por viajes a Brasil y Estados Unidos, incluso en julio de 2025, la Cámara tuvo que hacer una votación inédita para autorizar al diputado a ausentarse por más de 30 días por un viaje a Brasil, Dubai y Taiwán por motivos particulares.

Su caso llega semanas después de que se generara una polémica por un viaje de vacaciones que hizo el diputado Leandro Kuntsmann a República Dominicana, también en la semana que está destinada para que los parlamentarios realicen trabajo en terreno en los distritos que representan.

Ese caso, junto a otros diputados que repitieron la misma práctica, derivó en que el propio presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, anunciara que se pondría en tabla el cambio al reglamento que modifica temas relacionados con los viajes en semanas distritales. El cambio propone, entre otras cosas, que los viajes por motivos particulares al extranjeros, se realicen sin goce de dieta.

Pese al anuncio del pasado 3 de junio, el reglamento aún no se ha puesto en tabla y duerme en la comisión de reglamento.

La comisión es presidida por Jaime Mulet, quien señaló a Mega Investiga que “como hemos tenido la mayoría de las sesiones con urgencias del ejecutivo, hemos avanzado poco en proyectos que no tienen urgencia (...) nosotros tenemos que tomar la decisión de avanzar o no en ello. Lo voy a proponer para el próximo día martes si hay acuerdo o no para poner en discusión ese proyecto”.

El cambio al reglamento se viene trabajando hace más de un año, luego de que un reportaje de este medio revelara un truco que permitía ausentarse numerosas jornadas sin descuentos. El diputado Marcos Ilabaca fue uno de los parlamentarios que trabajó en dicho cambio. Al respecto, comentó que “el presidente Alessandri dijo que íbamos a avanzar con eso, pero al parecer todo quedó en la coyuntura de ese momento y nunca se ha procedido a avanzar”.

Tampoco tiene luz verde un proyecto que ingresó la bancada DC en esta materia y que busca “sancionar el incumplimiento de funciones parlamentarias durante la semana distrital” . El diputado Patricio Pinilla, uno de los impulsores, aseguró que “el avance de este proyecto ha sido poco feliz y nos preocupa eso porque no es una buena señal del punto de vista administrativo y de mejorar los estándares de probidad”.

Todo indica que pese a las constantes apariciones públicas de parlamentarios que viajan en semanas distritales al extranjero y por los cuales apenas reciben descuentos, se mantendrá en ese estado.

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