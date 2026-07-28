Proyecto busca cambiar el cobro de peajes: Proponen pagar según los kilómetros recorridos en la Ruta 5 Sur

28 jul. 2026 - 08:56 hrs.

¿Qué pasó?

Cada vez que un conductor atraviesa una plaza de peaje, sabe cuánto deberá pagar antes incluso de iniciar el viaje, sin importar cuántos kilómetros de la autopista recorra. Pero ese sistema podría cambiar.

Un proyecto que actualmente se encuentra en discusión evalúa reemplazar el cobro tradicional por uno basado en la cantidad de kilómetros recorridos en la Ruta 5 Sur, una idea que volvió a abrir el debate justo cuando el estado de las carreteras ha quedado en el centro de las críticas tras las lluvias y los daños registrados durante el reciente sistema frontal.

¿Cómo cambiaría el pago de los peajes?

La propuesta aún no tiene una definición final, pero plantea una alternativa distinta al modelo actual: pagar por la distancia efectivamente recorrida y no por la cantidad de plazas de peaje atravesadas. El objetivo sería financiar la construcción, modernización y operación de los tramos que todavía no alcanzan los estándares requeridos.

Entre las fórmulas que se analizan aparece la posibilidad de establecer un cobro cercano a los 40 pesos por kilómetro, aunque el valor definitivo y el mecanismo de aplicación siguen siendo materia de evaluación.

Bajo ese escenario, quienes realicen trayectos más cortos pagarían menos que quienes recorran distancias mayores, incluso si utilizan las mismas rutas. De esta forma, el cobro estaría directamente relacionado con el uso efectivo de la carretera.

A modo de ejemplo, un viaje entre Santiago y Talca, de aproximadamente 251 kilómetros, podría significar un pago cercano a los $10.040, considerando el valor de 40 pesos por kilómetro. Actualmente, ese recorrido implica un gasto aproximado de $14.000 en peajes.

El debate por el estado de las carreteras

La discusión no solo se concentra en cuánto pagar o cómo hacerlo. También volvió a surgir la preocupación por las condiciones de la Ruta 5 Sur, especialmente después de los cortes, socavones y problemas registrados durante el sistema frontal.

En ese contexto, la diputada independiente-UDI Marlene Pérez señaló: "Entiendo que no es una política nacional, más bien es para las autopistas, para los peajes que tienen las autopistas en Santiago. Pero se está haciendo un trabajo de fiscalización con la Ruta 5 Sur. Además, también se han cobrado multas, porque los estándares de la Ruta 5 Sur no se condicen con el valor que se cancela".

La parlamentaria agregó que "se ha solicitado incluso terminar anticipadamente el contrato porque eso no se está cumpliendo derechamente por parte de la concesionaria".