Fuerte temblor se percibe en la zona norte del país: Conoce la magnitud y epicentro del sismo

27 jul. 2026 - 05:07 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 5,6 se registró durante la madrugada de este lunes 27 de julio en la zona norte del país, cuando el reloj marcaba las 04:57 horas.

Según el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico ocurrió 78 kilómetros al Suroeste de San Pedro de Atacama, región de Antofagasta. La profundidad fue de 111 kms.

Por el momento, Senapred no ha informado acerca de personas lesionadas o caída de servicios a raíz del sismo.

Todo sobre Temblor