Irán suspende ataques y Trump da un "margen" al diálogo de paz

27 jul. 2026 - 02:30 hrs.

¿Qué pasó?

Irán y Estados Unidos suspendieron este lunes sus ataques y dieron un respiro a la navegación y la industria petrolera en el Golfo, mientras el presidente Donald Trump da "un poco de margen" a la vía diplomática con Teherán, según su representante ante la ONU.

Irán anunció la pausa en sus bombardeos de retaliación contra aliados de Estados Unidos en Medio Oriente tras pasar una tercera noche consecutiva sin bombardeos.

Trump está "dando algo de espacio a las conversaciones, les está dando un poco de margen", afirmó el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, quien advirtió que su país sigue "listo" para atacar Irán y que se han desplegado más recursos en la región.

¿Qué ocurre con el petróleo?

Los precios del petróleo cayeron el lunes en el mercado asiático a menos de 90 dólares el barril ante la perspectiva de una tregua.

Pese al alto el fuego firmado en abril y al protocolo de acuerdo de junio para avanzar en una paz duradera, ambos países reanudaron las hostilidades en las últimas dos semanas debido a las tensiones alrededor del estratégico estrecho de Ormuz, clave para el comercio de hidrocarburos.

Aunque el viernes el mandatario estadounidense no descartó ataques de mayor envergadura contra Irán, una relativa calma se instaló en la región tras casi dos semanas de enfrentamientos.

"Las dos últimas noches, los estadounidenses detuvieron sus ataques. Como nuestra estrategia está esencialmente basada en la respuesta, también hemos interrumpido nuestras operaciones", afirmó el portavoz militar iraní Mohamad Akraminia.

Pero si los estadounidenses "insisten en continuar la guerra, particularmente a través de ataques aéreos", el conflicto "se extenderá aún más", agregó.

La esperanza de una reanudación en negociaciones

Esta pausa en los ataques revivió la esperanza de una reanudación de las negociaciones entre Washington y Teherán, truncadas por los combates en el estrecho de Ormuz.

Abierto después de la firma de un protocolo de acuerdo en junio que preveía un ciclo de negociaciones de paz de 60 días, Irán volvió a cerrar el estrecho con la renovación de hostilidades.

En las últimas 24 horas, seis navíos que intentaron cruzar ese paso fueron detenidos, afirmó la televisión estatal de Irán.

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