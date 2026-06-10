Estados Unidos anuncia que está llevando a cabo "ataques defensivos" contra Irán

10 jun. 2026 - 18:13 hrs.

¿Qué pasó?

Estados Unidos lanzó una nueva oleada de ataques aéreos contra Irán el miércoles por la noche, informó el ejército. Este es el segundo día consecutivo de ofensiva contra la república islámica, tras el derribo de un helicóptero estadounidense el lunes, a causa de un dron iraní.

Las fuerzas estadounidenses iniciaron "ataques adicionales en legítima defensa, contra múltiples objetivos en Irán", señaló el Mando Central de Estados Unidos en una publicación en la red social "X".

¿Qué dijeron los medios iraníes?

De acuerdo a lo anterior, medios iraníes reportaron a primera hora del jueves explosiones en el sur del país, cerca del estrecho de Ormuz, después de que Estados Unidos reconociera haber realizado estos ataques.

Los primeros antecedentes indican que se escucharon explosiones en la ciudad portuaria sureña de Bandar Abás, en la isla de Qeshm y en las ciudades de Minab y Sirik.

El anuncio de Trump

El presidente Donald Trump afirmó el miércoles que Estados Unidos iba a reanudar los ataques contra Irán, tras acusar a Teherán de burlarse de Washington, en tanto el secretario general de la ONU advirtió contra el riesgo de regresar a una "guerra total" en Oriente Medio.

La guerra, que comenzó el 28 de febrero con ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, sumió a la región en el caos y sacudió a los mercados globales. Una tregua vigente desde el 8 de abril ha estado marcada por estallidos de violencia.

"Vamos a atacarlos... atacarlos muy duro", dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval y añadió que la ofensiva sería desde "hoy" miércoles.

"Estábamos realmente cerca de un acuerdo, pero siguen dándonos largas, siguen tomándonos por imbéciles", se quejó el mandatario.

¿Ataques a centrales eléctricas?

Trump también afirmó en Fox News que cada vez más considera lanzar ataques contra centrales eléctricas y puentes iraníes.

"Las infraestructuras críticas son vitales. Las amenazas de atacarlas (...) no son una demostración de fuerza, sino un signo de desesperación", afirmó el presidente iraní Masud Pezeshkian en X.

Irán había reivindicado anteriormente ataques contra bases estadounidenses en Baréin y Jordania en respuesta a bombardeos de Estados Unidos en su territorio, desencadenados a su vez por el derribo el lunes de un helicóptero norteamericano atribuido a Teherán.

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