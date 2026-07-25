Ministerio de Salud solicita la renuncia del seremi de Salud de Magallanes tras investigación del Ministerio Público

25 jul. 2026 - 18:22 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este sábado, el Ministerio de Salud informó que solicitó la renuncia del Secretario Regional Ministerial de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos Andrade.

A través de un comunicado publicado en su cuenta de X, la cartera señaló que fue informada de la existencia de una investigación en curso por parte del Ministerio Público, por lo que la decisión se tomó con el objetivo de “resguardar el adecuado funcionamiento de la institución y garantizar que el desarrollo de la investigación se realice con total independencia y transparencia”.

Desde el Minsal reiteraron su compromiso con la probidad y aseguraron que colaborarán con las instituciones competentes en el marco de las diligencias correspondientes.

Finalmente, el ministerio indicó que la designación de quien asumirá la conducción de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Magallanes “será informada oportunamente”.