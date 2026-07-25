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Meteorología emite avisos por "nubes tornádicas" y "tormentas eléctricas": Estas son las regiones que se verían afectadas

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por el "probable desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas" en sectores de dos regiones del sur del país.

De acuerdo con el organismo, el fenómeno meteorológico responde a la condición sinóptica de "inestabilidad atmosférica", mientras que el aviso estará vigente desde la tarde del domingo 26 de julio hasta noche de la misma jornada.

Zonas afectadas

Región de Los Ríos: Litoral, Cordillera Costa, Valle
Región de Los Lagos: Litoral, Cordillera Costa, Valle

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DMC también emitió un aviso por probables tormentas eléctricas

Además, el organismo emitió un aviso por probables tormentas eléctricas para zonas de seis regiones del país, que estará vigente desde la tarde del domingo 26 de julio hasta la mañana del lunes 27 de julio.

En concreto, estas son las zonas de las regiones que podrían presentar tormentas eléctricas:

Región del Maule: Litoral, Cordillera Costa
Región de Ñuble: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera
Región del Biobío: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera
Región de La Araucanía: Litoral, Cordillera Costa, Valle
Región de Los Ríos: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera
Región de Los Lagos: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera

Región del Maule

Domingo 26:

  • Litoral
  • Cordillera Costa

Lunes 27:

  • Litoral
  • Cordillera Costa

Región de Ñuble

Domingo 26:

  • Litoral
  • Cordillera Costa
  • Valle
  • Precordillera
  • Cordillera

Lunes 27:

  • Litoral
  • Cordillera Costa
  • Valle
  • Precordillera
  • Cordillera

Región del Biobío

Domingo 26:

  • Litoral
  • Cordillera Costa
  • Valle
  • Precordillera
  • Cordillera

Lunes 27:

  • Litoral
  • Cordillera Costa
  • Valle
  • Precordillera
  • Cordillera

Región de La Araucanía

Domingo 26:

  • Litoral
  • Cordillera Costa
  • Valle

Lunes 27:

  • Litoral

Región de Los Ríos

Domingo 26:

  • Litoral
  • Cordillera Costa
  • Valle
  • Precordillera

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  • Litoral
  • Cordillera Costa
  • Valle
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