Meteorología emite avisos por "nubes tornádicas" y "tormentas eléctricas": Estas son las regiones que se verían afectadas
- Por Francisca Mieres
¿Qué pasó?
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por el "probable desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas" en sectores de dos regiones del sur del país.
De acuerdo con el organismo, el fenómeno meteorológico responde a la condición sinóptica de "inestabilidad atmosférica", mientras que el aviso estará vigente desde la tarde del domingo 26 de julio hasta noche de la misma jornada.
Zonas afectadas
Región de Los Ríos: Litoral, Cordillera Costa, Valle
Región de Los Lagos: Litoral, Cordillera Costa, Valle
DMC también emitió un aviso por probables tormentas eléctricas
Además, el organismo emitió un aviso por probables tormentas eléctricas para zonas de seis regiones del país, que estará vigente desde la tarde del domingo 26 de julio hasta la mañana del lunes 27 de julio.
En concreto, estas son las zonas de las regiones que podrían presentar tormentas eléctricas:
Región del Maule: Litoral, Cordillera Costa
Región de Ñuble: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera
Región del Biobío: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera
Región de La Araucanía: Litoral, Cordillera Costa, Valle
Región de Los Ríos: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera
Región de Los Lagos: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera
Región del Maule
Domingo 26:
- Litoral
- Cordillera Costa
Lunes 27:
- Litoral
- Cordillera Costa
Región de Ñuble
Domingo 26:
- Litoral
- Cordillera Costa
- Valle
- Precordillera
- Cordillera
Lunes 27:
- Litoral
- Cordillera Costa
- Valle
- Precordillera
- Cordillera
Región del Biobío
Domingo 26:
- Litoral
- Cordillera Costa
- Valle
- Precordillera
- Cordillera
Lunes 27:
- Litoral
- Cordillera Costa
- Valle
- Precordillera
- Cordillera
Región de La Araucanía
Domingo 26:
- Litoral
- Cordillera Costa
- Valle
Lunes 27:
- Litoral
Región de Los Ríos
Domingo 26:
- Litoral
- Cordillera Costa
- Valle
- Precordillera
Región de Los Lagos
Domingo 26:
- Litoral
- Cordillera Costa
- Valle
- Precordillera
Leer más de
Notas relacionadas
- Videos muestran impresionante crecida de ríos en el Maule: Senapred declaró Alerta Roja en dos comunas por riesgo de desbordes
- "Hay una pausa": Meteoróloga de Megatiempo anuncia cómo seguirán las lluvias en la Región Metropolitana
- Emiten aviso meteorológico por tormentas eléctricas y granizos para dos provincias del país