Emiten aviso meteorológico por tormentas eléctricas y granizos para dos provincias del país

25 jul. 2026 - 09:39 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una actualización de un aviso meteorológico ante la posibilidad de que ocurran tormentas eléctricas y que caigan granizos en dos zonas del país.

De acuerdo a la institución, las dos provincias en que podría ocurrer el fenómeno son las de Ranco y de Osorno, ambas en la región de los Ríos, en una condición que se extendería durante todo este sábado 25 de julio.

En su aviso, además indicaron que debido a la inestabilidad atmosférica se observa la "probabilidad de granizos y fuertes rachas de vientos locales".

Otros avisos

Este aviso se suma a otros que ha entregado la DMC en el marco de un tren de tres sistemas frontales que han ingresado a territorio chileno y que dejarán varios milímetros de lluvia, además de otros fenómenos aparejados.

También se han emitido avisos por precipitaciones con isoterma cero alta entre las regiones de la Araucanía y Los Ríos, además de viento normal a moderado para las mismas regiones, por lo que el llamado de la autoridad es al autocuidado y a evitar desplazamientos si no son necesarios.

¿Qué significa un aviso meteorológico según la DMC?

La DMC emite avisos meteorológicos cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

Según detalla el sitio web oficial del organismo, en estos casos se recomienda mantenerse informado "si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos".