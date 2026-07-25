Entregó millonaria cifra: José Antonio Neme cayó en una estafa por mensaje de texto

25 jul. 2026 - 10:31 hrs.

El periodista José Antonio Neme contó cómo se vio involucrado en una estafa. Pensó que iba a pagar una pequeña deuda asociada a circular sin TAG, pero le robaron más de $1 millón.

Según contó en el matinal Mucho Gusto, mientras recién llegaba a Nueva York junto a su madre, Verónica Abud, para asistir a la final del Mundial y grabar un spot publicitario, el periodista recibió un mensaje de texto que parecía auténtico. Minutos después, descubrió que había sido víctima de una estafa.

Todo ocurrió pocos días después de cambiar su automóvil. Como aún no recibía el dispositivo TAG, pensó que el cobro podía estar relacionado con ese proceso. Esa coincidencia fue suficiente para que confiara en el mensaje y siguiera las instrucciones que aparecían en el enlace.

El mensaje que lo convenció de pagar

Neme explicó que el contexto hizo que el SMS le pareciera creíble, ya que sabía que durante el cambio de vehículo podía circular mientras se activaba el nuevo contrato.

"Les voy a contar, para que no les pase a ustedes, señor y señora: yo había cambiado mi auto. Entonces, como se demoraba en llegar el TAG, el vendedor me dijo: 'No te preocupes, circula porque tú ya tienes contrato', porque hay lector de patentes y tú firmaste ya el contrato con la autopista", contó.

"Yo andaba en mi auto sin TAG y, de repente, me empieza a llegar este mensaje: Usted pasó sin TAG, tiene una deuda. Pinché el link y me derivaba a una página del MOP, que te juro que era igual a la página del MOP", recordó.

Tras ingresar la patente de su vehículo, apareció un cobro de $5.300, cifra que no despertó sospechas.

El pago terminó en un cargo de más de $1 millón

Convencido de que estaba regularizando una deuda menor, ingresó los datos de su banco para concretar el pago. Sin embargo, el comprobante que recibió mostraba una cifra completamente distinta.

"Yo dije: 'Ah, cinco lucas, las voy a pagar'. Me meto para pagar, tengo que poner los datos del banco, todas las claves y, cuando aprieto Enter, me llega un correo electrónico. En vez de $5.000, me cobraron $1.200.000... Y yo caí desmayado", humorizó.

Tras advertir lo ocurrido, se comunicó de inmediato con su banco para bloquear sus productos e iniciar el proceso correspondiente.

"Ya llamé a mi ejecutiva. Tengo que hacer una denuncia en Carabineros o a través de la Fiscalía Virtual. Entonces la ejecutiva hace un requerimiento".

Respecto a la posibilidad de recuperar el dinero, señaló: "Sí, eventualmente. Tengo que hacer el camino largo si no tiene fraude, pero da lo mismo porque cada uno tiene distintos modelos. Yo tengo la posibilidad de hacerlo".

Las señales que hoy recomienda no ignorar

Después de la estafa, el periodista cambió todas sus claves y renovó sus tarjetas por precaución. Además, compartió los elementos que, mirando en retrospectiva, hoy considera importantes para evitar caer en este tipo de engaños.

También explicó que el fraude se apoyaba en una copia casi idéntica del sitio oficial.

"Hay una página del MOP donde están las multas para aquellas personas que han circulado sin TAG en la autopista; esa página existe. Cuando tú pinchas el link (del SMS), te conduce a un phishing, a una página que es exactamente igual a la de verdad. Tú pones la patente, aparece una multa de $5.000 y pagar te lleva a un WebPay típico. La transacción es real, pero no por el monto. El banco recibe una solicitud no por $5.000, sino, en mi caso, por $1.270.000".

El consejo que dejó tras la experiencia

Neme reconoció que actuó con apuro mientras iba camino al hotel en Nueva York, situación que influyó en su decisión de ingresar al enlace.

"En realidad debo reconocerlo, me pasó por atarantado, porque más encima estaba en el taxi cuando llegué a Nueva York. Me empezaron a llegar muchos mensajes del mismo tipo y dije: '¿Sabes qué? Voy a pagar estas cinco lucas'".

Junto con advertir que los mensajes provenían de números con prefijo 44, insistió en que nunca se deben abrir enlaces enviados por SMS para pagar multas o deudas.

"Yo creo que lo importante es decirle a las personas que ningún cobro, multa o tema pendiente financiero llega por mensaje de texto. Yo debería haber ido directamente al navegador y escribir la dirección de la página, no entrar desde el link que venía en el mensaje".

Todo sobre José Antonio Neme