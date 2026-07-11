"¡Vamos a hacer alguna cosa!": José Antonio Neme agradece nominación a "Rey Guachaca" y anuncia sorpresas durante la campaña

11 jul. 2026 - 18:31 hrs.

Esta semana se llevó a cabo la primera actividad previa a la Cumbre Guacha 2026, ocasión en la que participaron casi todos los candidatos a convertirse en el "Gran Compipa", conocido popularmente como "Rey Guachaca".

Entre los presentes en el lanzamiento de la campaña "Un calzoncillo largo para Chilito", estuvo el conductor de Mucho Gusto, José Antonio Neme, quien agradeció su nominación para convertirse en el próximo soberano popular.

"Ya la designación es un regalo"

"No me esperaba la candidatura, pero para mí ya la designación es un regalo", dijo el periodista de Mega en conversación con el diario La Cuarta.

"La verdad, que ni siquiera sueño con ganármelo. Ya con ser candidato, con estar en este grupo de tipos superqueridos por la gente, me parece que es un privilegio", agregó.

Aton

El comunicador descartó hacer "promesas de campaña", porque "estoy acostumbrado a que la gente en campaña promete y después no cumple. Sino miren todo lo que estamos viviendo en este país, jaja".

Pese a esto, sostuvo que "lo único que puedo asumir es que vamos a hacer cosas. Algo vamos a hacer, ¡vamos a hacer alguna cosa!", dando a entender que su campaña tendrá más de alguna sorpresa.

Finalmente, Neme comprometió su presencia a la Cumbre Guachaca del 4 y 5 de septiembre en la Estación Mapocho: "Si gano, voy los dos días, y si pierdo, voy un día nomás, jaja".

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