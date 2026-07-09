Miss Universo Chile 2026 en las pantallas de Mega: Conoce las fechas, el jurado y cómo ver el estreno este domingo

09 jul. 2026 - 12:38 hrs.

El glamour, la elegancia y la competencia se toman el horario prime de Mega. A partir de este fin de semana, nuestra señal transmitirá de forma exclusiva el concurso Miss Universo Chile 2026, el cual busca a la próxima representante nacional para el certamen internacional que se llevará a cabo en noviembre en Puerto Rico.

Un total de 30 candidatas provenientes de distintas comunas del país desplegarán todo su talento, mostrarán sus mejores looks y preparación en las pasarelas. La ganadora tendrá la misión de recibir la corona que recientemente han ostentado figuras como Celeste Viel, Emilia Dides e Inna Moll.

¿Cómo y cuándo ver Miss Universo Chile 2026?

El programa contará con la conducción de Julio César Rodríguez y se extenderá durante tres domingos consecutivos: los días 12, 19 y 26 de julio. Cada una de las transmisiones comenzará a partir de las 22:15 horas, justo después de Meganoticias Prime.

El animador del programa entregó un adelanto del certamen: "Será un evento que buscará unir al país frente a la pantalla para encontrar a nuestra representante ante el mundo. Van a ser tres capítulos repletos de sorpresas y esperamos que podamos elegir a una miss que llene de orgullo".

Un jurado de primer nivel

En el capítulo de estreno de este domingo, la misión de seleccionar a las semifinalistas recaerá en un jurado de renombre integrado por Viviana Nunes como presidenta, Edgardo Navarro, Camila Andrade, Karen Doggenweiler y Luis Jara. Además, Vanessa Borghi estará a cargo de mostrar todos los detalles del backstage, mientras que el público podrá participar activamente en la elección a través de votación remota.

Transmisión con lengua de señas en Mega 2

En un hito de accesibilidad que busca acercar el contenido a las cerca de 800 mil personas con discapacidad auditiva en el país, el certamen contará con una transmisión especial. En conjunto con el Instituto de la Sordera de Chile, se emitirá una señal con interpretación en Lengua de Señas Chilena (LSCh) a través de Mega 2.

Para sintonizar Mega 2 de forma gratuita en tu televisor, solo debes ingresar al menú de configuración, buscar la sección de canales y activar el escaneo o búsqueda automática de señales digitales. Asimismo, la señal se encuentra disponible en las principales cableoperadoras del país.

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