"Creo que sería una secretaria general de la ONU fantástica": Exvicepresidente de EEUU Al Gore sobre Michelle Bachelet

09 jul. 2026 - 22:06 hrs.

¿Qué pasó?

El exvicepresidente de Estados Unidos, Premio Nobel de la Paz y protagonista del documental "La Verdad Incómoda" —nominado al Óscar y ganador de un premio Emmy—, Albert Arnold Gore Jr., más conocido como Al Gore, está de visita en Chile, donde hoy inauguró una importante cumbre climática, tema que ha marcado su carrera desde hace años.

En medio de su paso por el país, Al Gore concedió una entrevista exclusiva a Constanza Santamaría, en la que abordó la contingencia política de su país y también la actualidad internacional.

Conocido como un férreo detractor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien acusa de conducir a su país por un mal camino, Al Gore fue consultado sobre la influencia real del mandatario republicano.

Su respuesta fue directa: "A veces en Estados Unidos y en el hemisferio occidental tenemos la impresión de que todo lo que dice Donald Trump domina la realidad, pero no es así. Él puede fanfarronear, echar humo y enfurecerse, pero la realidad de nuestras circunstancias se está imponiendo a su oposición".

"Soy un gran admirador de Michelle Bachelet"

La entrevista también abordó la contingencia nacional chilena, particularmente la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU.

Consultado al respecto, Al Gore no escatimó elogios: "Soy un gran admirador de Michelle Bachelet. Me parece fantástico, y espero que el próximo secretario general adopte el mismo enfoque que ha tenido Antonio Guterres en el cargo".

"Creo que ha hecho una labor magnífica y siento un profundo respeto por Michelle Bachelet. Creo que sería una secretaria general de la ONU fantástica, y le deseo lo mejor", agregó.

La entrevista completa y exclusiva que Constanza Santamaría le realizó a Al Gore estará disponible a partir de mañana en todas las plataformas de Meganoticias y también en Radio Infinita.