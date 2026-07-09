Tren Santiago-Batuco: Conoce las cinco comunas que se beneficiarán con su recorrido

09 jul. 2026 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

El proyecto del tren que conectará Santiago con la localidad de Batuco continúa con sus avances programados dentro de la Región Metropolitana. La iniciativa de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) contempla un trazado de 26 kilómetros de extensión y un total de ocho estaciones que prometen mejorar sustancialmente la conectividad intercomunal.

Con una inversión estimada de 950 millones de dólares, este nuevo servicio urbano de pasajeros beneficiará anualmente a cerca de 35 millones de usuarios. Su puesta en marcha permitirá un ahorro de tiempo considerable en los traslados diarios de los habitantes del sector norte de la capital.

Las cinco comunas que cruzará el nuevo tren

Según los planes de la empresa estatal, las paradas del recorrido y sus obras asociadas se desplegarán de forma directa a través de cinco comunas de la capital:

Santiago y Quinta Normal : Serán los puntos de inicio y conexión con el centro cívico de la ciudad, albergando las estaciones subterráneas del proyecto y permitiendo además la combinación con la Línea 5 (Quinta Normal) y la futura Línea 7 (Matucana) de Metro.

: Serán los puntos de inicio y conexión con el centro cívico de la ciudad, albergando las estaciones subterráneas del proyecto y permitiendo además la combinación con la Línea 5 (Quinta Normal) y la futura Línea 7 (Matucana) de Metro. Renca y Quilicura : Sectores clave para el desarrollo del tramo en superficie. En Quilicura, la estación se consolidará como un importante punto de combinación directa con la Línea 3 de Metro, facilitando el traslado hacia el resto de la capital.

: Sectores clave para el desarrollo del tramo en superficie. En Quilicura, la estación se consolidará como un importante punto de combinación directa con la Línea 3 de Metro, facilitando el traslado hacia el resto de la capital. Lampa: Corresponde a la zona norte del trazado, donde el tren llegará de forma directa a la localidad de Batuco para mitigar el aislamiento de estos sectores en expansión.

Detalles de la flota y el servicio

Para la operación de esta ruta, el proyecto considera la incorporación de 10 trenes eléctricos nuevos de última generación, compuestos por tres coches cada uno. Estas máquinas tendrán capacidad para hasta 807 pasajeros e incluirán climatización, cámaras de vigilancia integradas y accesibilidad universal.

Asimismo, las estaciones intermedias del recorrido (como Las Industrias, Valle Grande y Colina) complementarán un trazado que busca entregar una alternativa de transporte público segura, sustentable y expedita para las zonas periféricas del Gran Santiago.

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