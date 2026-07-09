Skechers ofrece empleos en distintas regiones de Chile: Revisa las vacantes disponibles y cómo postular
- Por Vicente Guzmán
La reconocida marca de calzado Skechers mantiene abiertas nuevas ofertas laborales en diferentes zonas del país, con puestos principalmente enfocados en atención de público y ventas.
Las ofertas disponibles contemplan cargos full time, part time y puestos operativos, con vacantes en regiones como Metropolitana, Valparaíso, Biobío, Antofagasta, Maule y Arica y Parinacota.
¿Cuáles son los empleos disponibles en Skechers?
Entre las oportunidades laborales publicadas por la compañía se encuentran:
- Subjefe de Tienda - Chillán (Mall Arauco Chillán)
- Vendedor Full Time – Santiago Centro (Puente Street)
- Vendedor Part Time – Ñuñoa (Irarrázaval Outlet)
- Vendedor Part Time – Viña del Mar (Viña Outlet Park)
- Vendedor Full Time – Las Condes (Mall Plaza Los Dominicos)
- Vendedor Full Time – Valparaíso
- Vendedor Full Time – Concepción
- Vendedor Full Time – Antofagasta
- Vendedor Part Time – Quilpué
- Vendedor Full Time – Concepción (Plaza del Centro)
- Vendedor Part Time - Curicó
Además, la empresa también cuenta con vacantes para cargos operativos, como auxiliar de bodega diurno y operador de equipos nocturno, ambos disponibles en la comuna de Pudahuel.
¿Cómo postular a los empleos de Skechers?
Las vacantes fueron publicadas a través de LinkedIn (pincha aquí), donde los interesados pueden revisar los detalles de cada cargo e iniciar el proceso de postulación según la oferta que más se ajuste a su perfil.
Es importante considerar que las ofertas laborales pueden actualizarse con el paso de los días, por lo que es recomendable revisar periódicamente el perfil de la empresa para conocer nuevas oportunidades o verificar si los cargos continúan disponibles. También debes contar con tu curriculum vitae (CV) vigente.
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