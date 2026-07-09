Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal en vivo: Meganoticias Ahora

Skechers ofrece empleos en distintas regiones de Chile: Revisa las vacantes disponibles y cómo postular

La reconocida marca de calzado Skechers mantiene abiertas nuevas ofertas laborales en diferentes zonas del país, con puestos principalmente enfocados en atención de público y ventas.

Las ofertas disponibles contemplan cargos full time, part time y puestos operativos, con vacantes en regiones como Metropolitana, Valparaíso, Biobío, Antofagasta, Maule y Arica y Parinacota.

¿Cuáles son los empleos disponibles en Skechers?

Entre las oportunidades laborales publicadas por la compañía se encuentran:

  • Subjefe de Tienda - Chillán (Mall Arauco Chillán)
  • Vendedor Full Time – Santiago Centro (Puente Street)
  • Vendedor Part Time – Ñuñoa (Irarrázaval Outlet)
  • Vendedor Part Time – Viña del Mar (Viña Outlet Park)
  • Vendedor Full Time – Las Condes (Mall Plaza Los Dominicos)
  • Vendedor Full Time – Valparaíso 
  • Vendedor Full Time – Concepción
  • Vendedor Full Time – Antofagasta 
  • Vendedor Part Time – Quilpué 
  • Vendedor Full Time – Concepción (Plaza del Centro)
  • Vendedor Part Time - Curicó
Ir a la siguiente nota

Además, la empresa también cuenta con vacantes para cargos operativos, como auxiliar de bodega diurno y operador de equipos nocturno, ambos disponibles en la comuna de Pudahuel.

¿Cómo postular a los empleos de Skechers?

Las vacantes fueron publicadas a través de LinkedIn (pincha aquí), donde los interesados pueden revisar los detalles de cada cargo e iniciar el proceso de postulación según la oferta que más se ajuste a su perfil.

Lo más visto de Dato útil

Es importante considerar que las ofertas laborales pueden actualizarse con el paso de los días, por lo que es recomendable revisar periódicamente el perfil de la empresa para conocer nuevas oportunidades o verificar si los cargos continúan disponibles. También debes contar con tu curriculum vitae (CV) vigente.

Todo sobre Ofertas Laborales

Leer más de

Notas relacionadas