Skechers ofrece empleos en distintas regiones de Chile: Revisa las vacantes disponibles y cómo postular

09 jul. 2026 - 18:00 hrs.

La reconocida marca de calzado Skechers mantiene abiertas nuevas ofertas laborales en diferentes zonas del país, con puestos principalmente enfocados en atención de público y ventas.

Las ofertas disponibles contemplan cargos full time, part time y puestos operativos, con vacantes en regiones como Metropolitana, Valparaíso, Biobío, Antofagasta, Maule y Arica y Parinacota.

¿Cuáles son los empleos disponibles en Skechers?

Entre las oportunidades laborales publicadas por la compañía se encuentran:

Subjefe de Tienda - Chillán (Mall Arauco Chillán)

(Mall Arauco Chillán) Vendedor Full Time – Santiago Centro (Puente Street)

(Puente Street) Vendedor Part Time – Ñuñoa (Irarrázaval Outlet)

(Irarrázaval Outlet) Vendedor Part Time – Viña del Mar (V iña Outlet Park)

Vendedor Full Time – Las Condes (Mall Plaza Los Dominicos)

(Mall Plaza Los Dominicos) Vendedor Full Time – Valparaíso

Vendedor Full Time – Concepción

Vendedor Full Time – Antofagasta

Vendedor Part Time – Quilpué

Vendedor Full Time – Concepción (Plaza del Centro)

(Plaza del Centro) Vendedor Part Time - Curicó

Además, la empresa también cuenta con vacantes para cargos operativos, como auxiliar de bodega diurno y operador de equipos nocturno, ambos disponibles en la comuna de Pudahuel.

¿Cómo postular a los empleos de Skechers?

Las vacantes fueron publicadas a través de LinkedIn (pincha aquí), donde los interesados pueden revisar los detalles de cada cargo e iniciar el proceso de postulación según la oferta que más se ajuste a su perfil.

Es importante considerar que las ofertas laborales pueden actualizarse con el paso de los días, por lo que es recomendable revisar periódicamente el perfil de la empresa para conocer nuevas oportunidades o verificar si los cargos continúan disponibles. También debes contar con tu curriculum vitae (CV) vigente.

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