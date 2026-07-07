Viña Concha y Toro busca trabajadores: Revisa las ofertas laborales disponibles y cómo postular

07 jul. 2026 - 17:00 hrs.

Viña Concha y Toro mantiene abiertas diversas ofertas laborales para quienes buscan empleo en distintas regiones del país. Las vacantes incluyen cargos operativos, profesionales, técnicos, administrativos y prácticas profesionales.

Las postulaciones se realizan a través de la plataforma Laborum, donde la empresa mantiene actualizado su listado de oportunidades de trabajo.

Estas son algunas de las ofertas laborales disponibles

Entre las vacantes publicadas por Viña Concha y Toro destacan las siguientes:

Técnico Senior Etiquetado – Pudahuel.

– Pudahuel. Operador Logístico – Pudahuel.

– Pudahuel. Asistente Merchandising – Concepción y Copiapó

– Concepción y Copiapó Analista Químico Especialista (reemplazo pre y post natal) – Pencahue.

(reemplazo pre y post natal) – Pencahue. Práctica Calidad de Vida – Pirque.

– Pirque. Encargado de Riego – Pumanque.

– Pumanque. Práctica Remuneraciones – Las Condes.

– Las Condes. Práctica Reclutamiento y Selección – Las Condes.

– Las Condes. Analista de Laboratorio – Pudahuel.

– Pudahuel. Agrónomo Trainee – Cauquenes.

Además de estas oportunidades, la empresa también mantiene vacantes para cargos como administrador de fundo, encargado agrícola, operario de bodega, guía tour vendedor, asistente de merchandising en distintas ciudades, representante de ventas, practicante para TI, practicante de gestión de personas, entre otros.

¿Cómo postular?

Para postular a cualquiera de las vacantes, los interesados deben ingresar al perfil oficial de Viña Concha y Toro en Laborum (entra aquí), donde podrán revisar los requisitos, funciones y ubicación de cada cargo, además de completar el proceso de postulación en línea.

Es importante considerar que las ofertas laborales pueden actualizarse con el paso de los días, por lo que es recomendable revisar periódicamente el perfil de la empresa para conocer nuevas oportunidades o verificar si los cargos continúan disponibles.

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