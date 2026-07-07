Julio César Rodríguez enfrentó a Ballero en Volverías con tu ex? 2: "¿Te crees mejor éticamente que Ludmila?"

07 jul. 2026 - 18:31 hrs.

El Cara a Cara del capítulo de esta noche de Volverías con tu ex? 2 tuvo un protagonista inesperado: Julio César Rodríguez. El animador decidió abordar directamente el conflicto entre Álvaro Ballero y Ludmila Ksenofontova por el baile con Kaoto, y el intercambio con Ballero se convirtió en uno de los momentos más tensos del reality de Mega.

"¿Te crees mejor éticamente que Ludmila?"

Julio César fue directo con Ballero: "Si Ludmila la pasa bien, si ella participa en las actividades, si ella disfruta, ¿te sientes mejor que ella éticamente?". Álvaro intentó interrumpirlo en varias ocasiones, pero el animador no cedió: "Álvaro, estoy hablando yo... Pero respeta pues... Te estoy haciendo una pregunta, no seas irrespetuoso, déjame terminarla para que la entiendas bien".

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La respuesta de Ballero: "No me siento mejor persona, pero no me parece"

Finalmente, Álvaro respondió sin ceder un centímetro: "Yo soy mucho más conservador y Ludmila es mucho más liberal. No me parece que Ludmila siendo mamá de cuatro niños esté prestándose para cosas muy sexuales. No me siento mejor persona en ningún caso valóricamente". Ante la pregunta de Julio César de si entendía que eran juegos, Ballero fue tajante: "Eso para mí es cosificar, tratarnos como objetos y como animalitos".

Ludmila también intervino

Al final del intenso debate, fue la propia Ludmila quien decidió tomar la palabra para cuestionar los reproches de su expareja: "No entiendo qué ética tengo yo, yo tampoco me voy a prestar para dar un beso o algo así, ¿pero jugar en la piscina o hacer un baile qué malo tiene?". Una pregunta que cerró el enfrentamiento y que dejó en evidencia, una vez más, las profundas diferencias que separan a esta dupla dentro del encierro de Volverías con tu ex? 2.

Volverías con tu ex? 2 tiene capítulos estreno disponibles de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, y cuenta con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez. Además, cada noche puedes seguir el react en el canal de YouTube de Mega: youtube.com/@megaoficial.

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