Alejandro Sepúlveda adelanta posible lluvia para después del feriado en Santiago: "Se instala una alta presión"

07 jul. 2026 - 09:53 hrs.

¿Qué pasó?

Las últimas semanas en la Región Metropolitana han estado marcadas por el frío, pero la gran interrogante que se toman las conversaciones de los santiaguinos es cuándo volverá a llover en Santiago.

Ante esta duda, el periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, entregó este martes un revelador pronóstico, afirmando que se abrió una ventana concreta para el regreso de las precipitaciones: "Se instala una alta presión de bloqueo", destacó.

Antes de que llegue el evento principal, Sepúlveda aclaró que los cielos de la zona central mostrarán cierta inestabilidad durante los próximos días. Entre este miércoles y viernes, es probable que caiga agua en los sectores cordilleranos, e incluso se podrían registrar chubascos aislados en los valles.

Posible lluvia después del feriado

El verdadero cambio llegará justo después del feriado del jueves 16 de julio. Según explicó Sepúlveda, es a partir de esa fecha cuando la atmósfera presentará una configuración ideal para el avance de los sistemas frontales hacia la zona centro-norte.

¿A qué se debe este repentino cambio? El especialista detalló de forma muy sencilla la dinámica que empujará las lluvias hacia Santiago:

El bloqueo habitual : Normalmente, una alta presión se instala en la zona central, actuando como un "escudo" que desvía las lluvias hacia el extremo sur del país.

: Normalmente, una alta presión se instala en la zona central, actuando como un "escudo" que desvía las lluvias hacia el extremo sur del país. El giro inesperado : En esta ocasión, dicha alta presión se moverá y se instalará frente a la Patagonia.

: En esta ocasión, dicha alta presión se moverá y se instalará frente a la Patagonia. El desvío hacia el norte: Al encontrarse con este "muro" en el sur, los sistemas frontales no tendrán más opción que cambiar su rumbo habitual. Decidirán subir y enfilar directamente hacia la zona centro y norte del país.

¿Lloverá lo suficiente?

A pesar de que el escenario es bastante favorable para el retorno de las precipitaciones, Alejandro Sepúlveda prefirió mantener la cautela respecto a los montos de agua que caerían.

"Sería irresponsable decirte que viene con río atmosférico o detallar la envergadura", enfatizó. Lo que sí es un hecho es que a partir del 16 de julio en adelante, la ventana queda completamente abierta para recibir esa lluvia en la capital.

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