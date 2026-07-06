Emiten alerta por "viento moderado a fuerte" en zonas de una región del centro-sur del país
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
Este lunes, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por "viento moderado a fuerte" que se registrará en zonas de una región del centro-sur del país. El fenómeno provocaría rachas de hasta 90 km/h.
Alerta por rachas de hasta 90 km/h
De acuerdo al organismo, la alerta estará vigente entre la madrugada y la noche del miércoles 8 de julio en la región del Biobío debido a un "sistema frontal que se aproxima a la zona".
Región del Biobío
- Litoral: 40-60 km/h, rachas 70 km/h.
- Cordillera Costa: 40-60 km/h, rachas 70 km/h.
- Valle: 40-60 km/h, rachas 70 km/h.
- Precordillera: 40-60 km/h, rachas 70 km/h.
- Cordillera: 50-70 km/h, rachas 90 km/h.
Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC
El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
Aviso
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.
Alerta
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.
Alarma
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.Busca aquí el pronóstico de tu localidad
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