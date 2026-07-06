Hasta 100 mm de precipitaciones: Meteorología emite alerta por lluvias "en corto período de tiempo" en zonas de tres regiones

06 jul. 2026 - 07:20 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por "precipitaciones moderadas a fuertes con isoterma alta" para zonas de tres regiones del país, las que dejarían hasta 100 milímetros de agua caída "en corto período de tiempo".

Alerta por lluvias en zonas de tres regiones

De acuerdo al organismo, la vigencia de esta alerta se origina en un sistema frontal que dejará estas lluvias intensas entre la mañana del martes 7 y la mañana del miércoles 8 de julio.

Estas precipitaciones afectarán a sectores de las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, preocupando el pronóstico de "isoterma cero alta", ya que eso significa que lloverá en donde debería nevar.

Región de La Araucanía

Litoral: 40-80 mm .

. Cordillera Costa: 40-80 mm .

. Precordillera: 45-85 mm .

. Isoterma cero: 2.700-3.200-3.000 m.

Región de Los Ríos

Litoral: 50-80 mm .

. Cordillera Costa: 60-100 mm .

. Valler: 55-90 mm .

. Precordillera: 60-100 mm .

. Cordillera: 60-90 mm .

. Isoterma cero: 2.600-3.000 m.

Región de Los Lagos

Litoral: 50-90 mm .

. Cordillera Costa: 60-100 mm .

. Precordillera: 60-100 mm .

. Cordillera: 60-95 mm .

. Isoterma cero: 2.600-3.000 m.

Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aviso

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Alerta

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.

Alarma

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.

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