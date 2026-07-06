¿A qué hora juegan Portugal de Cristiano Ronaldo vs. España? Revisa los partidazos del Mundial de este lunes

06 jul. 2026 - 08:05 hrs.

¿Qué pasó?

Después de una emocionante jornada mundialera de domingo, marcada por las eliminaciones de Brasil y México, este lunes la Copa del Mundo continúa con un día clave de octavos de final, donde cuatro selecciones buscarán instalarse entre las ocho mejores del torneo.

La programación de hoy en el Mundial 2026 contempla dos atractivos encuentros, destacando el clásico ibérico entre Portugal y España, marcado por el enfrentamiento entre Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal.

Más tarde, Estados Unidos enfrentará a Bélgica en un duelo marcado por la polémica que protagonizó el delantero estadounidense Folarin Balogun, luego de que la FIFA dejara sin efecto la tarjeta roja que recibió en los dieciseisavos, por lo que finalmente quedó habilitado para disputar este compromiso.

Revisa la programación de los octavos de final este lunes

Los duelos de octavos de final de este lunes 6 de julio por la Copa del Mundo de la FIFA 2026 se jugarán de la siguiente manera:

España vs. Portugal - 15:00 horas.

- 15:00 horas. Estados Unidos vs. Bélgica - 20:00 horas.

Cabe mencionar que ambos horarios corresponden a la hora chilena (UTC-4).

Los ganadores de ambos enfrentamientos chocarán en cuartos de final el próximo viernes en Los Ángeles.

Cuartos de final definidos

El fin de semana ya se definieron algunos encuentros para cuartos de final, pues se enfrentará el jueves Francia vs. Marruecos, mientras que el sábado será el turno de Noruega vs. Inglaterra.

Antes, el martes se completarán los cuartos de final con los últimos dos partidos de octavos: Argentina vs. Egipto y Suiza vs. Colombia.

Todo sobre Mundial 2026