"Las grietas son públicas, ruidosas y estructurales de lado y lado": Análisis político de Juan Manuel Astorga
06 jul. 2026 - 08:39 hrs.
En esta editorial, se analiza la profunda crisis de gobernabilidad y las fracturas estructurales que atraviesan tanto al oficialismo como a la oposición en Chile tras cuatro meses de gobierno del presidente José Antonio Kast.
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